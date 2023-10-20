Допоміг незаконно виїхати за кордон 18 чоловікам: на Одещині затримали перевізника

В Одеській області поліцейські затримали підприємця-перевізника, який організовував незаконний виїзд чоловіків призовного віку за межі України.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, прокуратура Одещини

Деталі: До організації незаконної схеми причетний місцевий підприємець, який займається міжнародними пасажирськими перевезеннями. Він допомагав чоловікам призовного віку виїхати до Румунії та Молдови через різні пункти пропуску.

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Підприємець фіктивно влаштовував їх водіями та вносив відповідні дані до інформаційної бази "Шлях". У якості резервних водіїв міжнародних рейсів чоловіки безперешкодно виїжджали за межі країни. В ході слідства правоохоронці встановили, що упродовж червня 2022 року – травня 2023 року за такою схемою незаконно виїхали 18 чоловіків віком від 23-х до 57-ми років.

19 жовтня в Ізмаїлі чоловіка затримали. Також провели обшуки за місцями мешкання підприємця та осіб, які можуть бути причетні до оборудки, в офісних приміщеннях підприємства.

На підставі отриманих доказів підприємцю-перевізнику повідомили про підозру за ч. 1 та 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 1 та 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

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фото прокуратури

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

У поліції наголошують, що за незаконний підробіток на підозрюваного може чекати до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.