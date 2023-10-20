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Допоміг незаконно виїхати за кордон 18 чоловікам: на Одещині затримали перевізника

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 жовтня 2023, 14:58
Допоміг незаконно виїхати за кордон 18 чоловікам: на Одещині затримали перевізника
фото поліції

В Одеській області поліцейські затримали підприємця-перевізника, який організовував незаконний виїзд чоловіків призовного віку за межі України.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, прокуратура Одещини

Деталі: До організації незаконної схеми причетний місцевий підприємець, який займається міжнародними пасажирськими перевезеннями. Він допомагав чоловікам призовного віку виїхати до Румунії та Молдови через різні пункти пропуску.

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Підприємець фіктивно влаштовував їх водіями та вносив відповідні дані до інформаційної бази "Шлях". У якості резервних водіїв міжнародних рейсів чоловіки безперешкодно виїжджали за межі країни. В ході слідства правоохоронці встановили, що упродовж червня 2022 року – травня 2023 року за такою схемою незаконно виїхали 18 чоловіків віком від 23-х до 57-ми років.

19 жовтня в Ізмаїлі чоловіка затримали. Також провели обшуки за місцями мешкання підприємця та осіб, які можуть бути причетні до оборудки, в офісних приміщеннях підприємства.

На підставі отриманих доказів підприємцю-перевізнику повідомили про підозру за ч. 1 та 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 1 та 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

ВІДЕО ДНЯ
 
фото прокуратури

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу.

У поліції наголошують, що за незаконний підробіток на підозрюваного може чекати до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Теми: Воєнний станОдеська областьполіція
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