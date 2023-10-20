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Помог незаконно выехать за границу 18 мужчинам: в Одесской области задержан перевозчик

Валентина РоманенкоПятница, 20 октября 2023, 14:58
Помог незаконно выехать за границу 18 мужчинам: в Одесской области задержан перевозчик
фото полиции

В Одесской области полицейские задержали предпринимателя-перевозчика, который организовывал незаконный выезд мужчин призывного возраста за пределы Украины.

Источник: Департамент стратегических расследований Нацполиции, прокуратура Одесской области

Детали: К организации незаконной схемы причастен местный предприниматель, который занимается международными пассажирскими перевозками. Он помогал мужчинам призывного возраста выехать в Румынию и Молдову через различные пункты пропуска.

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Предприниматель фиктивно устраивал их водителями и вносил соответствующие данные в информационную базу "Шлях". В качестве резервных водителей международных рейсов мужчины беспрепятственно выезжали за пределы страны. В ходе следствия правоохранители установили, что в течение июня 2022 года - мая 2023 года по такой схеме незаконно выехали 18 мужчин в возрасте от 23-х до 57-ми лет.

19 октября в Измаиле мужчину задержали. Также провели обыски по местам проживания предпринимателя и лиц, которые могут быть причастны к сделке, в офисных помещениях предприятия.

На основании полученных доказательств предпринимателю-перевозчику сообщили о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 1 и 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

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фото прокуратуры

В полиции отмечают, что за незаконную подработку подозреваемого может ждать до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Темы: Военное положениеОдесская областьполиция
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