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Зеленський провів наради з прикордонниками-розвідниками та військовими

Валентина РоманенкоП'ятниця, 20 жовтня 2023, 15:10
Зеленський провів наради з прикордонниками-розвідниками та військовими
фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський у Херсонській області провів нараду з прикордонниками щодо ситуації в прифронтових областях.

Джерело: глава держави в соцмережах, Офіс президента

Пряма мова: "Херсонщина. Нарада з нашими прикордонниками про актуальну ситуацію та умови служби в прифронтових областях.

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Велику роботу роблять наші прикордонники-розвідники, велику службу несуть – міцну службу. Двадцять років, із яких майже 10 років – це війна проти окупанта.

Дякую за ваше служіння Україні й українцям!".

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Деталі: Зазначається, що голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко доповів про особливості роботи прикордонників, їхні успіхи та проблемні питання, які потребують уваги.

Крім цього Зеленський провів нараду з військовими.

Повідомляється, що кключове питання розгляду – ситуація на основних напрямках фронту. "Оборонні дії. Авдіївка. Куп’янський напрямок. Південь", - вказано в повідомленні.

Теми: ЗеленськийПрикордонна служба
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