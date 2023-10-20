Зеленський провів наради з прикордонниками-розвідниками та військовими
Президент Володимир Зеленський у Херсонській області провів нараду з прикордонниками щодо ситуації в прифронтових областях.
Джерело: глава держави в соцмережах, Офіс президента
Пряма мова: "Херсонщина. Нарада з нашими прикордонниками про актуальну ситуацію та умови служби в прифронтових областях.
Велику роботу роблять наші прикордонники-розвідники, велику службу несуть – міцну службу. Двадцять років, із яких майже 10 років – це війна проти окупанта.
Дякую за ваше служіння Україні й українцям!".
Деталі: Зазначається, що голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко доповів про особливості роботи прикордонників, їхні успіхи та проблемні питання, які потребують уваги.
Крім цього Зеленський провів нараду з військовими.
Повідомляється, що кключове питання розгляду – ситуація на основних напрямках фронту. "Оборонні дії. Авдіївка. Куп’янський напрямок. Південь", - вказано в повідомленні.