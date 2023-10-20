Зеленский провел совещания с пограничниками-разведчиками и военными

Президент Владимир Зеленский в Херсонской области провел совещание с пограничниками относительно ситуации в прифронтовых областях.

Источник: глава государства в соцсетях, Офис президента

Прямая речь: "Херсонщина. Совещание с нашими пограничниками об актуальной ситуации и условиях службы в прифронтовых областях.

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Большую работу делают наши пограничники-разведчики, большую службу несут - крепкую службу. Двадцать лет, из которых почти 10 лет - это война против оккупанта.

Спасибо за ваше служение Украине и украинцам!".

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Детали: Отмечается, что глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко доложил об особенностях работы пограничников, их успехах и проблемных вопросах, требующих внимания.

Кроме этого Зеленский провел совещание с военными.

Сообщается, что ключевой вопрос рассмотрения - ситуация на основных направлениях фронта. "Оборонительные действия. Авдеевка. Купянское направление. Юг", - указано в сообщении.