Розвідка Естонії: Росіяни тиснутимуть на 2-х напрямках ще деякий час, але до прориву не дійде

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії повідомив, що російські загарбники наростили тиск на двох напрямках в Україні, інтенсивність якого триватиме наступні дні або тижні, однак прорив на оперативному рівні малоймовірний.

Джерело: зведення естонської розвідки про перебіг війни РФ проти України, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR

Деталі: За даними відомства, окупаційні війська РФ наростили тиск на двох напрямках: лініях Авдіївка – Мар'їнка і Куп'янськ – Лиман.

Реклама:

Ймовірно, головна мета РФ полягає в поверненні втраченої ініціативи. Росіяни намагаються скувати підрозділи Збройних сил України і позбавити їх наступального потенціалу, додали в естонській розвідці.

Естонські аналітики наводять дані про накопичення сил РФ як у Луганській, так і в Донецькій областях, що може свідчити про те, що протягом наступних днів або тижнів росіяни підтримуватимуть колишню інтенсивність бойових дій на обох напрямках. Втім, малоймовірно, що будь-яка зі сторін зможе домогтися прориву на оперативному рівні.

Також естонська розвідка вказала на повідомлення про рейди ЗСУ в Херсонській області та ймовірний плацдарм українців на лівому березі Дніпра. Одночасно з цим є свідчення про перекидання додаткових сил ЗС РФ на цей напрямок. Це може свідчити про те, що росіяни відчувають загрозу.

ВІДЕО ДНЯ

Ймовірно, мета рейдів ЗСУ полягає у сковуванні російських військ. За останньою інформацією, українці досягають цього, наголосили у відомстві.

Також розвідка вказала на інформацію про постачання боєприпасів до Росії з Північної Кореї. В місто Тихорецьк у Краснодарському краї прибули до 1000 стандартних морських контейнерів із вантажем.

Враховуючи, що один подібний контейнер вміщує 300-350 снарядів до 152-мм гармат, можна припустити, що Росія отримала 300-350 тисяч комплектів боєприпасів. Середньодобовий настріл російської артилерії становить 10 тисяч, таким чином цієї кількості боєприпасів вистачить приблизно на місяць.

Згідно з підрахунками розвідувального центру Сил оборони Естонії, у РФ ще залишається приблизно чотири мільйони боєприпасів.

За відносно малої інтенсивності роботи артилерії (10 тисяч пострілів на добу) цього запасу вистачить на понад рік. Таким чином, ці поставки свідчать про те, що РФ накопичує ресурси і готується до затяжної війни, резюмували у розвідці.

Нагадаємо: Раніше прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявляла, що вірить у перемогу України попри те, що у РФ більше ресурсів.