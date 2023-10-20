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Разведка Эстонии: Россияне будут давить на 2-х направлениях еще некоторое время, но до прорыва не дойдет

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 20 октября 2023, 16:48
Разведка Эстонии: Россияне будут давить на 2-х направлениях еще некоторое время, но до прорыва не дойдет
Фото: Getty Images

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии сообщил, что российские захватчики нарастили давление на двух направлениях в Украине, интенсивность которого будет продолжаться следующие дни или недели, однако прорыв на оперативном уровне маловероятен.

Источник: сводка эстонской разведки о ходе войны РФ против Украины, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: По данным ведомства, оккупационные войска РФ нарастили давление на двух направлениях: линиях Авдеевка - Марьинка и Купянск - Лиман.

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Вероятно, главная цель РФ заключается в возвращении утраченной инициативы. Россияне пытаются сковать подразделения Вооруженных сил Украины и лишить их наступательного потенциала, добавили в эстонской разведке.

Эстонские аналитики приводят данные о накоплении сил РФ как в Луганской, так и Донецкой областях, что может свидетельствовать о том, что в течение следующих дней или недель россияне будут поддерживать прежнюю интенсивность боевых действий на обоих направлениях. Впрочем, маловероятно, что любая из сторон сможет добиться прорыва на оперативном уровне.

Также эстонская разведка указала на сообщения о рейдах ВСУ в Херсонской области и вероятном плацдарме украинцев на левом берегу Днепра. Одновременно с этим есть свидетельства о переброске дополнительных сил ВС РФ на это направление. Это может свидетельствовать о том, что россияне чувствуют угрозу.

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Вероятно, цель рейдов ВСУ заключается в сковывании российских войск. По последней информации, украинцы достигают этого, отметили в ведомстве.

Также разведка указала на информацию о поставках боеприпасов в Россию из Северной Кореи. В город Тихорецк в Краснодарском крае прибыло до 1000 стандартных морских контейнеров с грузом.

Учитывая, что один подобный контейнер вмещает 300-350 снарядов к 152-мм пушкам, можно предположить, что Россия получила 300-350 тысяч комплектов боеприпасов. Среднесуточный настрел российской артиллерии составляет 10 тысяч выстрелов, таким образом этого количества боеприпасов хватит примерно на месяц.

Согласно подсчетам разведывательного центра Сил обороны Эстонии, у РФ еще остается примерно четыре миллиона боеприпасов. При относительно малой интенсивности работы артиллерии (10 тысяч выстрелов в сутки) этого запаса хватит более чем на год.

Таким образом, эти поставки свидетельствуют о том, что РФ накапливает ресурсы и готовится к затяжной войне, резюмировали в разведке.

Темы: ЭстонияразведкаУкраинаРосcия
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