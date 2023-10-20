Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німеччина відправила Україні нову військову допомогу з дронами та "Гепардами"

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 20 жовтня 2023, 16:55
Німеччина відправила Україні нову військову допомогу з дронами та Гепардами
зенітна самохідна установка Gepard, фото: Stocktrek Images

Німеччина надіслала Україні ще одну партію військової допомоги за останній тиждень. Вона зокрема включає безпілотники та зенітні самохідні установки Gepard.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт уряду ФРН

Деталі: Повідомляється, що Україна за останній тиждень отримала три зетнітні самохідні установки Gepard на додачу до 46 вже відправлених, а також по 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun (було 80) і Vector (було 104).

Реклама:

Також за тиждень Німеччина передала Україні один мостоукладач BEAVER, три тягачі HX81 з трьома напівпричепами, 13 машин для охорони кордону і майже 3900 155-мм димових артилерійських снарядів DM125.

Нагадаємо:

  • Наприкінці минулого тижня Берлін відзвітував про чергову партію переданої Україні допомоги, у якій – всюдиходи, супутниковий зв’язок і аптечки.
  • Також Міністерство оборони Німеччини оголошувало про наміри передати Україні додаткову установку зенітно-ракетного комплексу Patriot, нові системи Iris-T, нові зенітні установки Gepard, а також боєприпаси.
  • На останній зустрічі формату "Рамштайн" очільник Пентагону назвав Німеччину серед найбільших донорів України - з урахуванням розміру економіки її внесок більший, ніж США.  

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НімеччинаУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада скасувала заочну й вечірню форми навчання у вишах з наступного року

Reuters: Наступного тижня ЄС почне обговорювати 12-ий пакет санкцій проти Росії

фото, відеоРосіяни знову обстріляли Херсон: чоловік опинився в лікарні

В Одесі засудили колаборанта Сальдо до 15 років тюрми

Фон дер Ляєн відповіла своєму попереднику про "корумповану Україну"

Боротьба зі спекуляцією квитками на Варшаву: застосунок Укрзалізниці інтегрували із "Дією"

Усі новини...
Розвідка Естонії: Росіяни тиснутимуть на 2-х напрямках ще деякий час, але до прориву не дійде
У Кремлі образилися на порівняння Путіна з ХАМАСом
Окупанти намагалися штурмувати на Авдіївському напрямку, відбито 20 атак – Генштаб
Байден просить Конгрес виділити на допомогу Україні більше $60 млрд
Останні новини
17:58
Країни G7 закликали до гуманітарних пауз та коридорів у Газі
17:56
Оператор Vodafone Україна збільшив чистий прибуток всемеро
17:47
Рада скасувала заочну й вечірню форми навчання у вишах з наступного року
17:37
відеоП'яний викрав ВАЗ, не заплатив за бензин на АЗС і при втечі від патрульних протаранив авто поліції
17:32
Rheinmetall передасть Україні близько ста тисяч 120-мм мінометних снарядів
17:32
У Раді зареєстрували законопроєкт, необхідний для легалізації криптовалют
17:32
Рада не підтримала законопроєкт про розміщення Національного військового меморіального кладовища
17:30
Заплуталася в ожині: на Буковині понад дві доби розшукували зниклу у лісі жінку
17:28
Мінфін: Поки одні закуповують озеленення, інші шукають кошти на армію, "діра" - 29 мільярдів
17:26
Reuters: Наступного тижня ЄС почне обговорювати 12-ий пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: