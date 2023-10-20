Німеччина відправила Україні нову військову допомогу з дронами та "Гепардами"
П'ятниця, 20 жовтня 2023, 16:55
Німеччина надіслала Україні ще одну партію військової допомоги за останній тиждень. Вона зокрема включає безпілотники та зенітні самохідні установки Gepard.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на сайт уряду ФРН
Деталі: Повідомляється, що Україна за останній тиждень отримала три зетнітні самохідні установки Gepard на додачу до 46 вже відправлених, а також по 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun (було 80) і Vector (було 104).
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Також за тиждень Німеччина передала Україні один мостоукладач BEAVER, три тягачі HX81 з трьома напівпричепами, 13 машин для охорони кордону і майже 3900 155-мм димових артилерійських снарядів DM125.
Нагадаємо:
- Наприкінці минулого тижня Берлін відзвітував про чергову партію переданої Україні допомоги, у якій – всюдиходи, супутниковий зв’язок і аптечки.
- Також Міністерство оборони Німеччини оголошувало про наміри передати Україні додаткову установку зенітно-ракетного комплексу Patriot, нові системи Iris-T, нові зенітні установки Gepard, а також боєприпаси.
- На останній зустрічі формату "Рамштайн" очільник Пентагону назвав Німеччину серед найбільших донорів України - з урахуванням розміру економіки її внесок більший, ніж США.
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