Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия отправила Украине новую военную помощь с дронами и "Гепардами"

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 20 октября 2023, 16:55
Германия отправила Украине новую военную помощь с дронами и Гепардами
зенитная самоходная установка Gepard, фото: Stocktrek Images

Германия направила Украине еще одну партию военной помощи за последнюю неделю. Она в частности включает беспилотники и зенитные самоходные установки Gepard.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт правительства Германии

Детали: Сообщается, что Украина за последнюю неделю получила три зенитные самоходные установки Gepard в дополнение к 46 уже отправленным, а также по 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun (было 80) и Vector (было 104).

Реклама:

Также за неделю Германия передала Украине один мостоукладчик BEAVER, три тягача HX81 с тремя полуприцепами, 13 машин для охраны границы и почти 3900 155-мм дымовых артиллерийских снарядов DM125.

Напомним:

  • В конце прошлой недели Берлин отчитался об очередной партии переданной Украине помощи, в которой – вездеходы, спутниковая связь и аптечки.
  • Также Министерство обороны Германии объявляло о намерениях передать Украине дополнительную установку зенитно-ракетного комплекса Patriot, новые системы Iris-T, новые зенитные установки Gepard, а также боеприпасы.
  • На последней встрече формата "Рамштайн" глава Пентагона назвал Германию среди крупнейших доноров Украины – с учетом размера экономики ее вклад больше, чем США.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ГерманияУкраинаоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Рада отменила заочную и вечернюю формы обучения в вузах со следующего года

фото, видеоРоссияне снова обстреляли Херсон: мужчина оказался в больнице

В Одессе приговорили коллаборанта Сальдо к 15 годам тюрьмы

Фон дер Ляйен ответила своему предшественнику о "коррумпированной Украине"

Борьба со спекуляцией билетами на Варшаву: приложение Укрзализныци интегрировали с "Дією"

Еврокомиссия объяснила, чего требует от Украины в отношении нацменьшинств

Все новости...
Зеленский провел совещания с пограничниками-разведчиками и военными
В Кремле обиделись на сравнение Путина с ХАМАСом
Оккупанты пытались штурмовать на Авдеевском направлении, отбито 20 атак – Генштаб
Байден просит Конгресс выделить на помощь Украине более $60 млрд
Последние новости
17:37
видеоПьяный угнал ВАЗ, не заплатил за бензин на АЗС и, убегая от погони, протаранил авто полиции
17:32
Rheinmetall передаст Украине около ста тысяч 120-мм минометных снарядов
17:32
В Раде зарегистрировали законопроект, необходимый для легализации криптовалют
17:32
Рада не поддержала законопроект о размещении Национального военного мемориального кладбища
17:30
Запуталась в ежевике: на Буковине более двух суток разыскивали пропавшую в лесу женщину
17:28
Минфин: Пока одни закупают озеленение, другие ищут средства на армию, "дыра" - 29 миллиардов
17:26
Reuters: На следующей неделе ЕС начнет обсуждать 12-ый пакет санкций против России
17:00
Британия ввела санкции против российского золотодобывающего сектора
16:45
Стефанишина назвала факторы относительно сроков переговоров о вступлении в ЕС
16:43
фотоПеренес два инфаркта и инсульты: во Львове реабилитируют военного, который вывозил погибших с фронта
Все новости...
Реклама: