Германия отправила Украине новую военную помощь с дронами и "Гепардами"

Германия направила Украине еще одну партию военной помощи за последнюю неделю. Она в частности включает беспилотники и зенитные самоходные установки Gepard.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт правительства Германии

Детали: Сообщается, что Украина за последнюю неделю получила три зенитные самоходные установки Gepard в дополнение к 46 уже отправленным, а также по 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun (было 80) и Vector (было 104).

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Также за неделю Германия передала Украине один мостоукладчик BEAVER, три тягача HX81 с тремя полуприцепами, 13 машин для охраны границы и почти 3900 155-мм дымовых артиллерийских снарядов DM125.

Напомним: