Германия отправила Украине новую военную помощь с дронами и "Гепардами"
Пятница, 20 октября 2023, 16:55
Германия направила Украине еще одну партию военной помощи за последнюю неделю. Она в частности включает беспилотники и зенитные самоходные установки Gepard.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сайт правительства Германии
Детали: Сообщается, что Украина за последнюю неделю получила три зенитные самоходные установки Gepard в дополнение к 46 уже отправленным, а также по 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun (было 80) и Vector (было 104).
Реклама:
Также за неделю Германия передала Украине один мостоукладчик BEAVER, три тягача HX81 с тремя полуприцепами, 13 машин для охраны границы и почти 3900 155-мм дымовых артиллерийских снарядов DM125.
Напомним:
- В конце прошлой недели Берлин отчитался об очередной партии переданной Украине помощи, в которой – вездеходы, спутниковая связь и аптечки.
- Также Министерство обороны Германии объявляло о намерениях передать Украине дополнительную установку зенитно-ракетного комплекса Patriot, новые системы Iris-T, новые зенитные установки Gepard, а также боеприпасы.
- На последней встрече формата "Рамштайн" глава Пентагона назвал Германию среди крупнейших доноров Украины – с учетом размера экономики ее вклад больше, чем США.
ВИДЕО ДНЯ