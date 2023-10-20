Зеленський розповів Шольцу про провальний наступ РФ під Авдіївкою та подякував за допомогу

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, у якій розповів про потону ситуацію на фронті та подякував за військову допомогу.

Джерело: Зеленський у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Наші домовленості в Гранаді успішно реалізуються. Я особливо вдячний за останній великий пакет військової допомоги, який включає системи Patriot та IRIS-T, а також боєприпаси до них".

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Український президент також розповів главі уряду Німеччини про поточну ситуацію на фронті в Україні, зокрема, про невдалі спроби Росії наступати в районі Авдіївки Донецької області та про катастрофічні втрати російських окупантів.

Зеленський і Шольц також обговорили ситуацію на Близькому Сході, наступний раунд переговорів щодо "формули миру" на Мальті, а також Конференцію з відновлення України, яка відбудеться в Німеччині в листопаді.

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