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Зеленський розповів Шольцу про провальний наступ РФ під Авдіївкою та подякував за допомогу

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 20 жовтня 2023, 17:42
Зеленський розповів Шольцу про провальний наступ РФ під Авдіївкою та подякував за допомогу
Олаф Шольц, Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, у якій розповів про потону ситуацію на фронті та подякував за військову допомогу.

Джерело: Зеленський у соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Наші домовленості в Гранаді успішно реалізуються. Я особливо вдячний за останній великий пакет військової допомоги, який включає системи Patriot та IRIS-T, а також боєприпаси до них".

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Український президент також розповів главі уряду Німеччини про поточну ситуацію на фронті в Україні, зокрема, про невдалі спроби Росії наступати в районі Авдіївки Донецької області та про катастрофічні втрати російських окупантів.

Зеленський і Шольц також обговорили ситуацію на Близькому Сході, наступний раунд переговорів щодо "формули миру" на Мальті, а також Конференцію з відновлення України, яка відбудеться в Німеччині в листопаді.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Напередодні Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої також говорили про ситуацію на фронті в Україні.
  • Німецький уряд у п’ятницю прозвітував про відправлення в Україну чергової партії військової допомоги, до якої, зокрема, увійшли зенітні самохідні установки Gepard, безпілотники й ваговози.
  • Міністерство оборони Німеччини раніше оголошувало про наміри передати Україні додаткову установку зенітно-ракетного комплексу Patriot, нові системи IRIS-T, нові зенітні установки Gepard, а також боєприпаси.

Теми: ЗеленськийШольцвійна
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