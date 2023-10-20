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Зеленский рассказал Шольцу о провальном наступлении РФ под Авдеевкой и поблагодарил за помощь

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 20 октября 2023, 17:42
Зеленский рассказал Шольцу о провальном наступлении РФ под Авдеевкой и поблагодарил за помощь
Олаф Шольц, Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, в котором рассказал о текущей ситуации на фронте и поблагодарил за военную помощь.

Источник: Зеленский в соцсети X, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Наши договоренности в Гранаде успешно реализуются. Я особенно благодарен за последний большой пакет военной помощи, который включает системы Patriot и IRIS-T, а также боеприпасы к ним".

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Украинский президент также рассказал главе правительства Германии о текущей ситуации на фронте в Украине, в частности, о неудачных попытках России наступать в районе Авдеевки Донецкой области и о катастрофических потерях российских оккупантов.

Зеленский и Шольц также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, следующий раунд переговоров по"формуле мира" на Мальте, а также Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Германии в ноябре.

Что прелшествовало

ВИДЕО ДНЯ
  • Накануне Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, в ходе которого также обсуждалась ситуация на фронте в Украине.
  • Немецкое правительство в пятницу отчиталось об отправке в Украину очередной партии военной помощи, в которую, в частности, вошли зенитные самоходные установки Gepard, беспилотники и грузовики.
  • Министерство обороны Германии ранее объявляло о намерениях передать Украине дополнительную установку зенитно-ракетного комплекса Patriot, новые системы IRIS-T, новые зенитные установки Gepard, а также боеприпасы.

Темы: ЗеленскийШольцвойна
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