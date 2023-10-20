Зеленский рассказал Шольцу о провальном наступлении РФ под Авдеевкой и поблагодарил за помощь

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, в котором рассказал о текущей ситуации на фронте и поблагодарил за военную помощь.

Источник: Зеленский в соцсети X, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Наши договоренности в Гранаде успешно реализуются. Я особенно благодарен за последний большой пакет военной помощи, который включает системы Patriot и IRIS-T, а также боеприпасы к ним".

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Украинский президент также рассказал главе правительства Германии о текущей ситуации на фронте в Украине, в частности, о неудачных попытках России наступать в районе Авдеевки Донецкой области и о катастрофических потерях российских оккупантов.

Зеленский и Шольц также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, следующий раунд переговоров по"формуле мира" на Мальте, а также Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Германии в ноябре.

Что прелшествовало:

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