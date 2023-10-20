У Севастополі повідомляють про ракету, окупанти застосували маскувальний дим

У тимчасово окупованому Севастополі ввечері 20 жовтня оголосили повітряну тривогу, окупантська влада повідомляє, що над морем в районі Любимівки збили ракету.

Джерело: Крим.Реалії, так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв

Деталі: Окупанти застосували маскувальний дим у Севастопольській бухті.

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Пряма мова Розважаєва: "Якщо побачите дим у районі Севастопольської бухти – це військові використовують табельні засоби маскування. Нагадую, що запах неприємний, але це абсолютно безпечно".

Деталі: Тим часом російські та місцеві телеграм-канали пишуть про гучні звуки у місті, схожі на роботу ППО.

Також перекритий рух Керченським мостом.