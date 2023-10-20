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В Севастополе сообщают о ракете, оккупанты применили маскировочный дым

Татьяна ОлейникПятница, 20 октября 2023, 18:19
В Севастополе сообщают о ракете, оккупанты применили маскировочный дым
ФОТО: GETTY IMAGES

Во временно оккупированном Севастополе вечером 20 октября объявили воздушную тревогу, оккупантские власти сообщают, что над морем в районе Любимовки сбили ракету.

Источник: Крым.Реалии, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев

Детали: Оккупанты применили маскировочный дым в Севастопольской бухте.

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Прямая речь Разважаева: "Если увидите дым в районе Севастопольской бухты – это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, запах неприятный, но это абсолютно безопасно".

Детали: Российские и местные телеграм-каналы пишут о громких звуках в городе, похожих на работу ПВО.

Также перекрыто движение по Керченскому мосту.

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Темы: Крымоккупация
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