В Севастополе сообщают о ракете, оккупанты применили маскировочный дым
Пятница, 20 октября 2023, 18:19
Во временно оккупированном Севастополе вечером 20 октября объявили воздушную тревогу, оккупантские власти сообщают, что над морем в районе Любимовки сбили ракету.
Источник: Крым.Реалии, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев
Детали: Оккупанты применили маскировочный дым в Севастопольской бухте.
Реклама:
Прямая речь Разважаева: "Если увидите дым в районе Севастопольской бухты – это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, запах неприятный, но это абсолютно безопасно".
Детали: Российские и местные телеграм-каналы пишут о громких звуках в городе, похожих на работу ПВО.
Также перекрыто движение по Керченскому мосту.
ВИДЕО ДНЯ