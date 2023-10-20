Байден просить Конгрес виділити на допомогу Україні більше $60 млрд

Білий дім попросив Конгрес виділити майже 105 мільярдів доларів на допомогу Україні та Ізраїлю, а також на безпеку кордонів США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телеканал CNBC

Деталі: Найбільший запит президента Джо Байдена в цьому пакеті – понад 61 мільярд доларів для України.

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Він також закликає виділити додатково 14,3 мільярда доларів для Ізраїлю, ще 2 мільярди доларів для безпеки Тайваню та Індо-Тихоокеанського регіону і трохи більше 9 мільярдів доларів на гуманітарну допомогу.

Нагадаємо:

19 жовтня президент США Джо Байден у прайм-тайм – о 20:00 за Вашингтоном – звернувся до нації зі спеціальною промовою, у якій пояснював, чому підтримка України та Ізраїлю важлива для національної безпеки США.

Варто зазначити, Палата представників США досі не обрала спікера, тому не у змозі голосувати за будь-які законопроєкти, у тому числі за допомогу для України.

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