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Байден просит Конгресс выделить на помощь Украине более $60 млрд

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 20 октября 2023, 18:45
Байден просит Конгресс выделить на помощь Украине более $60 млрд
джо байден, Getty Images

Белый дом попросил Конгресс выделить почти 105 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на безопасность границ США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал CNBC

Детали: Самый большой запрос президента Джо Байдена в этом пакете – более 61 миллиарда долларов – предусмотрен для Украины.

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Байден также призвал выделить дополнительно 14,3 миллиарда долларов для Израиля, еще 2 миллиарда долларов для безопасности Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона и чуть более 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь.

Напомним:

  • 19 октября президент США Джо Байден в прайм-тайм – в 20:00 по Вашингтону – обратился к нации со специальной речью, в которой объяснял, почему поддержка Украины и Израиля важна для национальной безопасности США.
  • Он подчеркнул, что отказывается допустить успех "террористов и тиранов" – боевиков ХАМАС и Владимира Путина – из-за политических распрей внутри США.
  • Стоит отметить, что Палата представителей США до сих пор не избрала спикера, поэтому не в состоянии голосовать за любые законопроекты, в том числе за помощь для Украины.

Читайте на сайте "Европейской правды" "украинскую часть" речи Джо Байдена.

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Темы: СШАУкраинаденьгиБайден
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