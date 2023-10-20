Байден просит Конгресс выделить на помощь Украине более $60 млрд
Пятница, 20 октября 2023, 18:45
Белый дом попросил Конгресс выделить почти 105 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на безопасность границ США.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телеканал CNBC
Детали: Самый большой запрос президента Джо Байдена в этом пакете – более 61 миллиарда долларов – предусмотрен для Украины.
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Байден также призвал выделить дополнительно 14,3 миллиарда долларов для Израиля, еще 2 миллиарда долларов для безопасности Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона и чуть более 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь.
Напомним:
- 19 октября президент США Джо Байден в прайм-тайм – в 20:00 по Вашингтону – обратился к нации со специальной речью, в которой объяснял, почему поддержка Украины и Израиля важна для национальной безопасности США.
- Он подчеркнул, что отказывается допустить успех "террористов и тиранов" – боевиков ХАМАС и Владимира Путина – из-за политических распрей внутри США.
- Стоит отметить, что Палата представителей США до сих пор не избрала спикера, поэтому не в состоянии голосовать за любые законопроекты, в том числе за помощь для Украины.
Читайте на сайте "Европейской правды" "украинскую часть" речи Джо Байдена.
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