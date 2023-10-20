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У Польщі партія влади найняла радників Орбана під вибори - ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 20 жовтня 2023, 19:08
У Польщі партія влади найняла радників Орбана під вибори - ЗМІ
віктор орбан, Getty Images

Польська партія влади "Право і справедливість" ще влітку найняла радників прем’єра Угорщини Віктора Орбана для допомоги у передвиборній кампанії.

Джерело: польське видання Polityka з посиланням на "кілька джерел, пов’язаних із передвиборним штабом "ПіС", пише "Європейська правда"

Деталі: Видання зазначає, що угорські радники в польській партії влади з’явились у червні, коли з посади голови передвиборного штабу пішов євродепутат Томаш Поренба, а свій вплив на кампанію посилив прем’єр Матеуш Моравецький.

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Співрозмовники Polityka кажуть, що радники не з’являлись фізично у штабі "ПіС", але "мали великий вплив на перебіг кампанії".

Серед іншого, саме вони нібито запропонували змістити фокус кампанії на тему мігрантів, а також підкинули ідею з проведенням референдумів у день виборів. Таку ж технологію використав Орбан під час парламентських виборів у квітні 2022-го.

Крім того, рішення активно атакувати лідера польської опозиції Дональда Туска начебто теж пов’язане з порадами угорців, а також прем’єра Польщі, йдеться в матеріалі Polityka – тому що "Фідес" зміг мобілізувати електорат через нападки на Джорджа Сороса.

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"Вони (угорські радники. – Ред.) стверджували, що достатньо перенести в нашу стратегію те, що працює у них, і ми отримаємо перемогу. Вони просто не врахували польську електоральну специфіку та суспільні настрої", – сказав виданню співрозмовник із "ПіС".

Нагадаємо, згідно з офіційними даними, до парламенту Польщі проходять п’ять політсил і блоків: керівна партія "Право і справедливість" з результатом 35,38%, ключовий опозиційний блок "Громадянська коаліція" з 30,70%, "Третій шлях" з 14,40%, "Лівиця" з 8,61% та крайня права "Конфедерація" з 7,16%.

З такими результатами виборів попри формальну перемогу партії "Право і справедливість", яка керувала країною останні вісім років, "Громадянська коаліція", "Третій шлях" і "Лівиця" отримують шанс сформувати уряд.

Детально на тему виборів у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Польща голосує за зміну влади: що це означає і як зміняться відносини з Україною.

Теми: ПольщаОрбанвибориУгорщина
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