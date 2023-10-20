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В Польше партия власти наняла советников Орбана под выборы - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 20 октября 2023, 19:08
В Польше партия власти наняла советников Орбана под выборы - СМИ
виктор орбан, Getty Images

Польская партия власти "Право и справедливость" еще летом наняла советников премьера Венгрии Виктора Орбана для помощи в предвыборной кампании.

Источник: польское издание Polityka со ссылкой на "несколько источников, связанных с предвыборным штабом "ПиС", пишет "Европейская правда"

Детали: Издание пишет, что венгерские советники в польской партии власти появились в июне, когда с должности главы предвыборного штаба ушел евродепутат Томаш Поренба, а свое влияние на кампанию усилил премьер Матеуш Моравецкий.

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Собеседники Polityka говорят, что советники не появлялись физически в штабе "ПиС", но "имели большое влияние на ход кампании".

Среди прочего, именно они якобы предложили сместить фокус кампании на тему мигрантов, а также подбросили идею с проведением референдумов в день выборов. Напомним, что такую же технологию использовал Орбан во время парламентских выборов в апреле 2022-го.

Кроме того, решение активно атаковать лидера польской оппозиции Дональда Туска вроде бы тоже связано с советами венгров, а также премьера Польши, говорится в материале Polityka – потому что "Фидес" смог мобилизовать электорат через нападки на Джорджа Сороса.

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"Они (венгерские советники. – Ред.) утверждали, что достаточно перенести в нашу стратегию то, что работает у них, и мы получим победу. Они просто не учли польскую электоральную специфику и общественные настроения", – сказал изданию собеседник из "ПиС".

Напомним, согласно официальным данным, в парламент Польши проходят пять политсил и блоков: правящая партия "Право и справедливость" с результатом 35,38%, ключевой оппозиционный блок "Гражданская коалиция" с 30,70%, "Третий путь" с 14,40%, "Левица" с 8,61% и крайне правая "Конфедерация" с 7,16%.

С такими результатами выборов несмотря на формальную победу партии "Право и справедливость", которая руководила страной последние восемь лет, "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" получают шанс сформировать правительство.

Подробно на тему выборов в Польше –  в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Польша голосует за смену власти: что это значит и как изменятся отношения с Украиной.

Темы: ПольшаОрбанвиборыВенгрия
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