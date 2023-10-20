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Антиукраїнський кандидат провалив уже третю спробу стати спікером в Конгресі

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 20 жовтня 2023, 19:32
Антиукраїнський кандидат провалив уже третю спробу стати спікером в Конгресі
джим джордан, Getty Images

Республіканець Джим Джордан, який виступає проти допомоги україні, набрав ще менше голосів під час третьої спроби бути обраним спікером Палати представників США.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Під час голосування в п'ятницю Джордан здобув підтримку 194 однопартійців, втративши ще три голоси за свою кандидатуру. Проти нього проголосували 25 членів нижньої палати Конгресу від Республіканської партії – в порівнянні з 20 й 22 під час першого й другого турів раніше цього тижня.

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Попри втрату підтримки, політик напередодні заявив, що буде й далі претендувати на спікерську посаду, розраховуючи переконати однопартійців підтримати його.

Альтернативний варіант – тимчасове розширення повноважень виконувача обов'язків спікера Патріка Макгенрі – не підтримує ані він сам (побоюючись прецеденту), ані значна частина республіканців.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Джим Джордан – один із найактивніших захисників експрезидента США Дональда Трампа і противник збільшення допомоги Україні.
  • 3 жовтня посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила його Республіканської партії, де Маккарті звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.
  • При цьому Палата представників США не може ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера. Тимчасовий федеральний бюджет США розрахований лише до середини листопада, тож аби уникнути шатдауну, Конгрес повинен вирішити цю проблему.

Більше про Джордана читайте в матеріалі "ЄвроПравди".

Теми: СШАУкраїнавибори
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