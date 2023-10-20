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Антиукраинский кандидат провалил уже третью попытку стать спикером в Конгрессе

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 20 октября 2023, 19:32
Антиукраинский кандидат провалил уже третью попытку стать спикером в Конгрессе
джим джордан, Getty Images

Республиканец Джим Джордан, который выступает против помощи Украине, набрал еще меньше голосов во время третьей попытки быть избранным спикером Палаты представителей США.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Во время голосования в пятницу Джордан получил поддержку 194 однопартийцев, потеряв еще три голоса за свою кандидатуру. Против него проголосовали 25 членов нижней палаты Конгресса от Республиканской партии – по сравнению с 20 и 22 во время первого и второго туров ранее на этой неделе.

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Несмотря на потерю поддержки, политик накануне заявил, что будет и дальше претендовать на спикерский пост, рассчитывая убедить однопартийцев поддержать его.

Альтернативный вариант – временное расширение полномочий исполняющего обязанности спикера Патрика Макгенри – не поддерживает ни он сам (опасаясь прецедента), ни значительная часть республиканцев.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Джим Джордан – один из самых активных защитников экс-президента США Дональда Трампа и противник увеличения помощи Украине.
  • 3 октября должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла его Республиканской партии, где Маккарти обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайной сделке" по помощи Украине.
  • При этом Палата представителей США не может принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, до избрания нового спикера. Временный федеральный бюджет США рассчитан только до середины ноября, поэтому чтобы избежать шатдауна, Конгресс должен решить эту проблему.

Больше о Джордане читайте в материале "ЕвроПравды".

Темы: СШАУкраинавиборы
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