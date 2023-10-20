РФ завдала удару по передмістю Кривого Рогу: загинув чоловік

Увечері 20 жовтня Росія вдарила ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі, є загиблий.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул

Пряма мова Лисака: "Загинув 60-річний чоловік. Щирі співчуття рідним. Жінка 57 років отримала осколкові поранення. Вона в лікарні у важкому стані".

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Деталі: Голова ОВА також повідомляє, що через атаку сталася пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Всі наслідки уточнюються.