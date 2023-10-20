РФ нанесла удар по пригороду Кривого Рога: погиб мужчина

Вечером 20 октября Россия ударила ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге, погибший.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь Лисака: "Погиб 60-летний мужчина. Искренние соболезнования родным. Женщина 57 лет получила осколочные ранения. Она в больнице в тяжелом состоянии".

Реклама:

Детали: Председатель ОВА также сообщает, что из-за атаки произошел пожар, который спасатели уже обуздали. Все последствия уточняются.