Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ нанесла удар по пригороду Кривого Рога: погиб мужчина

Татьяна ОлейникПятница, 20 октября 2023, 21:04
РФ нанесла удар по пригороду Кривого Рога: погиб мужчина
Взрыв. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Вечером 20 октября Россия ударила ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге, погибший.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул

Прямая речь Лисака: "Погиб 60-летний мужчина. Искренние соболезнования родным. Женщина 57 лет получила осколочные ранения. Она в больнице в тяжелом состоянии".

Реклама:

Детали: Председатель ОВА также сообщает, что из-за атаки произошел пожар, который спасатели уже обуздали. Все последствия уточняются.

Темы: ракетный ударКривой Рог
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоРоссия попала ракетой по судну Либерии в Одесской области: есть погибший и раненые, в том числе иностранцы

Студенты вуза, где работает Фарион, обратились к правоохранителям

видеоПьяный угнал ВАЗ, не заплатил за бензин на АЗС и, убегая от погони, протаранил авто полиции

Reuters: На следующей неделе ЕС начнет обсуждать 12-ый пакет санкций против России

В Одессе приговорили коллаборанта Сальдо к 15 годам тюрьмы

Фон дер Ляйен ответила своему предшественнику о "коррумпированной Украине"

Все новости...
ракетный удар
Ракета попала по складам с оружием Черноморского флота РФ в Крыму – росСМИ
В Павлограде есть разрушения на инфраструктурном объекте из-за ракетной атаки
Россияне выпустили по Украине 8 ракет и 9 "Шахедов": 3 дрона и ракету сбили
Последние новости
20:53
В правительстве Украины назвали дальнейшие шаги для переговоров о членстве в ЕС
20:43
Судно, в которое попала ракета России, должно было везти руду в Китай
20:37
Зеленский и Санду поздравили друг друга с историческим решением Еврокомиссии
20:26
фотоПамятник советской космонавтке из сквера Львова переедет в "Музей террора"
20:18
Еврокомиссия разработала для Украины уникальную ускоренную процедуру вступления
20:13
В Украине назначат советника США по инфраструктурным проектам
20:05
Оператор lifecell отчитался об увеличении прибыли с начала года втрое
20:02
Зеленский: У нас есть очень конкретный план на следующий год
19:50
Из-за подводного извержения вулкана в Тихом океане образовался новый остров – ученые
19:34
Дефицит профессиональных кадров на стройплощадках в Украине - до 50%: опрос девелоперов
Все новости...
Реклама: