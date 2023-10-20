РФ нанесла удар по пригороду Кривого Рога: погиб мужчина
Пятница, 20 октября 2023, 21:04
Вечером 20 октября Россия ударила ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге, погибший.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул
Прямая речь Лисака: "Погиб 60-летний мужчина. Искренние соболезнования родным. Женщина 57 лет получила осколочные ранения. Она в больнице в тяжелом состоянии".
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Детали: Председатель ОВА также сообщает, что из-за атаки произошел пожар, который спасатели уже обуздали. Все последствия уточняются.