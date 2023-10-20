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ХАМАС звільнив двох американських заручниць

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 20 жовтня 2023, 21:09
ХАМАС звільнив двох американських заручниць
Бойовики ХАМАС, Getty Images

Палестинський рух ХАМАС у п’ятницю звільнив двох громадян США, яких тримав у заручниках після нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Джерело: ХАМАС у поширеній в соцмережах заяві, а також CNN та The Times of Israel із посиланням на американські та ізраїльські джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: У ХАМАС стверджують, що ухвалили рішення про звільнення двох заручників у результаті перемовин із Катаром (там базується керівництво політичного крила ХАМАС).

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"У відповідь на зусилля Катару бригади "Аль-Кассам" звільнили двох американських громадян (матір і її дочку) з гуманітарних міркувань, а також щоб довести американському народу і всьому світу, що заяви Байдена і його фашистської адміністрації є неправдивими і безпідставними", – йдеться в заяві.

Джерела ЗМІ повідомляють, що йдеться про жінку та її доньку, яких вирішили відпустити із Сектору Гази "з гуманітарних міркувань" через поганий стан здоров’я матері. Їх передали Червоному Хресту, й вони найближчим часом виїдуть через Єгипет.

В ізраїльських медіа пишуть, що звільнення заручників – це односторонній крок ХАМАС, й Ізраїль нічого не пропонував взамін.

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Офіційно ані Вашингтон, ані Єрусалим не коментували ситуацію.

За даними ізраїльської сторони, в заручниках у ХАМАС перебувають понад 200 людей – громадян Ізраїлю, а також іноземців, переважно з другим ізраїльським громадянством.

Нагадаємо: Про участь у переговорах щодо звільнення заручників раніше заявляла Туреччина, а у США не виключали, що можуть залучити військових для звільнення американців із Сектору Гази.

Теми: ХАМАССШАвійнаІзраїль
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