Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ХАМАС освободил двух американских заложниц

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 20 октября 2023, 21:09
ХАМАС освободил двух американских заложниц
Боевики ХАМАС, Getty Images

Палестинское движение ХАМАС в пятницу освободило двух граждан США, которых держало в заложниках после нападения на Израиль 7 октября.

Источник: ХАМАС в распространенном в соцсетях заявлении, а также CNN и The Times of Israel со ссылкой на американские и израильские источники, пишет "Европейская правда"

Детали: В ХАМАС утверждают, что приняли решение об освобождении двух заложников в результате переговоров с Катаром (там базируется руководство политического крыла ХАМАС).

Реклама:

"В ответ на усилия Катара бригады "Аль-Кассам" освободили двух американских граждан (мать и ее дочь) из гуманитарных соображений, а также чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления Байдена и его фашистской администрации являются ложными и безосновательными", – говорится в заявлении.

Источники СМИ сообщают, что речь идет о женщине и ее дочери, которых решили отпустить из Сектора Газа "по гуманитарным соображениям" из-за плохого состояния здоровья матери. Их передали Красному Кресту, и они в ближайшее время выедут через Египет.

В израильских медиа пишут, что освобождение заложников – это односторонний шаг ХАМАС, и Израиль ничего не предлагал взамен.

ВИДЕО ДНЯ

Официально ни Вашингтон, ни Иерусалим не комментировали ситуацию.

По данным израильской стороны, в заложниках у ХАМАС находятся более 200 человек – граждан Израиля, а также иностранцев, преимущественно со вторым израильским гражданством.

Напомним: Об участии в переговорах по освобождению заложников ранее заявляла Турция, а в США не исключали, что могут привлечь военных для освобождения американцев из Сектора Газа.

Темы: ХАМАССШАвойнаИзраиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоРоссия попала ракетой по судну Либерии в Одесской области: есть погибший и раненые, в том числе иностранцы

Студенты вуза, где работает Фарион, обратились к правоохранителям

видеоПьяный угнал ВАЗ, не заплатил за бензин на АЗС и, убегая от погони, протаранил авто полиции

Reuters: На следующей неделе ЕС начнет обсуждать 12-ый пакет санкций против России

В Одессе приговорили коллаборанта Сальдо к 15 годам тюрьмы

Фон дер Ляйен ответила своему предшественнику о "коррумпированной Украине"

Все новости...
ХАМАС
Минобороны Израиля: После уничтожения ХАМАСа в Газе создадут новый режим безопасности
В Кремле обиделись на сравнение Путина с ХАМАСом
Президент Еврокомиссии: Россия и ХАМАС похожи
Последние новости
20:53
В правительстве Украины назвали дальнейшие шаги для переговоров о членстве в ЕС
20:43
Судно, в которое попала ракета России, должно было везти руду в Китай
20:37
Зеленский и Санду поздравили друг друга с историческим решением Еврокомиссии
20:26
фотоПамятник советской космонавтке из сквера Львова переедет в "Музей террора"
20:18
Еврокомиссия разработала для Украины уникальную ускоренную процедуру вступления
20:13
В Украине назначат советника США по инфраструктурным проектам
20:05
Оператор lifecell отчитался об увеличении прибыли с начала года втрое
20:02
Зеленский: У нас есть очень конкретный план на следующий год
19:50
Из-за подводного извержения вулкана в Тихом океане образовался новый остров – ученые
19:34
Дефицит профессиональных кадров на стройплощадках в Украине - до 50%: опрос девелоперов
Все новости...
Реклама: