ХАМАС освободил двух американских заложниц

Палестинское движение ХАМАС в пятницу освободило двух граждан США, которых держало в заложниках после нападения на Израиль 7 октября.

Источник: ХАМАС в распространенном в соцсетях заявлении, а также CNN и The Times of Israel со ссылкой на американские и израильские источники, пишет "Европейская правда"

Детали: В ХАМАС утверждают, что приняли решение об освобождении двух заложников в результате переговоров с Катаром (там базируется руководство политического крыла ХАМАС).

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"В ответ на усилия Катара бригады "Аль-Кассам" освободили двух американских граждан (мать и ее дочь) из гуманитарных соображений, а также чтобы доказать американскому народу и всему миру, что заявления Байдена и его фашистской администрации являются ложными и безосновательными", – говорится в заявлении.

Источники СМИ сообщают, что речь идет о женщине и ее дочери, которых решили отпустить из Сектора Газа "по гуманитарным соображениям" из-за плохого состояния здоровья матери. Их передали Красному Кресту, и они в ближайшее время выедут через Египет.

В израильских медиа пишут, что освобождение заложников – это односторонний шаг ХАМАС, и Израиль ничего не предлагал взамен.

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Официально ни Вашингтон, ни Иерусалим не комментировали ситуацию.

По данным израильской стороны, в заложниках у ХАМАС находятся более 200 человек – граждан Израиля, а также иностранцев, преимущественно со вторым израильским гражданством.

Напомним: Об участии в переговорах по освобождению заложников ранее заявляла Турция, а в США не исключали, что могут привлечь военных для освобождения американцев из Сектора Газа.