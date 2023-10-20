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У Білорусі планують роздавати повістки по СМС

Тетяна ОлійникП'ятниця, 20 жовтня 2023, 22:14
У Білорусі планують роздавати повістки по СМС
Білоруські військові. Фото Getty Images

У Білорусі оприлюднили законопроєкт, який передбачає надсилання громадянам повістки до армії через СМС.

Джерело: білоруське видання "Зеркало" з посиланням на законопроєкт на Національному правовому Інтернет-порталі РБ

Деталі: У законопроєкті вказують, що громадян можуть сповіщати про необхідність явки до військового комісаріату через СМС-повідомлення.

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Операторів зв’язку будуть змушені робити розсилки повідомлень за списками від військкомів та КДБ, а також у тижневий термін надавати відомості про абонентські номери військовозобов'язаних.

Громадяни при цьому мають інформувати працівників військкомату про зміну особистого номера телефону.

Такі новації діятимуть як під час мобілізації, так і під час підготовки.

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Крім того, у законопроєкті пишуть про посилення покарання за неявку у військкомати.

Планують збільшити штрафи і термін позбавлення волі або громадських робіт із двох до трьох років.

Теми: Білорусьмобілізація
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