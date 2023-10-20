В Беларуси планируют раздавать повестки по СМС
В Беларуси обнародовали законопроект, предусматривающий отправку гражданам повестки в армию через СМС.
Источник: белорусское издание "Зеркало" со ссылкой на законопроект обнародован на Национальном правовом Интернет-портале РБ
Детали: В законопроекте указывают, что граждане могут уведомлять о необходимости явки в военный комиссариат посредством СМС-сообщения.
Операторы связи будут вынуждены производить рассылки сообщений по спискам от военкомов и КГБ, а также в недельный срок предоставлять сведения об абонентских номерах военнообязанных.
Граждане при этом должны информировать работников военкомата об изменении личного телефонного номера.
Такие новшества будут действовать как во время мобилизации, так и во время подготовки.
Кроме того, в законопроекте пишут об ужесточении наказания за неявку в военкоматы.
Планируется увеличить штрафы и срок лишения свободы или общественных работ с двух до трех лет.