В Беларуси планируют раздавать повестки по СМС

В Беларуси обнародовали законопроект, предусматривающий отправку гражданам повестки в армию через СМС.

Источник: белорусское издание "Зеркало" со ссылкой на законопроект обнародован на Национальном правовом Интернет-портале РБ

Детали: В законопроекте указывают, что граждане могут уведомлять о необходимости явки в военный комиссариат посредством СМС-сообщения.

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Операторы связи будут вынуждены производить рассылки сообщений по спискам от военкомов и КГБ, а также в недельный срок предоставлять сведения об абонентских номерах военнообязанных.

Граждане при этом должны информировать работников военкомата об изменении личного телефонного номера.

Такие новшества будут действовать как во время мобилизации, так и во время подготовки.

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Кроме того, в законопроекте пишут об ужесточении наказания за неявку в военкоматы.

Планируется увеличить штрафы и срок лишения свободы или общественных работ с двух до трех лет.