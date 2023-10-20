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ЗМІ: США й Європа просять Ізраїль відкласти операцію в Газі для звільнення заручників

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 20 жовтня 2023, 22:34
ЗМІ: США й Європа просять Ізраїль відкласти операцію в Газі для звільнення заручників
Ілюстративне фото ізраїльської бронетехніки - Getty Images

Уряди США і країн Європи просять Ізраїль відкласти початок наземної операції в секторі Гази і дати час для таємних переговорів за посередництва Катару з метою звільнення заручників, яких утримує ХАМАС.

Джерело: про це стало відомо агенції Bloomberg від поінформованих співрозмовників, пише "Європейська правда"

Деталі: Представники США та європейських країн ведуть переговори з ХАМАС, який визнають терористичною організацією, за посередництва Катару, де базується політична верхівка угруповання.

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Хоча гарантій, що ці зусилля призведуть до результату, немає, джерела Bloomberg кажуть про "ознаки" того, що ХАМАС може погодитися відпустити принаймні частину цивільних заручників, не вимагаючи від Ізраїлю звільнити своїх полонених у відповідь.

Після переговорів із європейськими та американськими лідерами Ізраїль погодився відкласти наземну операцію та в останні дні більш обережно коментує її, зауважує агентство.

Посадовці також побоюються, що вторгнення Ізраїлю в Газу може посилити напруженість у регіоні та втягти в конфлікт інші сторони – зокрема проіранські угруповання в Лівані та інших країнах, що зрештою може потребувати втручання і США.

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Раніше у п'ятницю стало відомо, що ХАМАС в односторонньому порядку звільнив двох американських громадянок – мати та її доньку – з "гуманітарних міркувань".

За даними ізраїльської сторони, в заручниках у ХАМАС перебувають понад 200 людей – громадян Ізраїлю, а також іноземців, переважно з другим ізраїльським громадянством.

Про участь у переговорах щодо звільнення заручників раніше заявляла Туреччина, а у США не виключали, що можуть залучити військових для звільнення американців із сектору Гази.

Теми: ІзраїльЄССША
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