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СМИ: США и Европа просят Израиль отложить операцию в Газе для освобождения заложников

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 20 октября 2023, 22:34
СМИ: США и Европа просят Израиль отложить операцию в Газе для освобождения заложников
Иллюстративное фото израильской бронетехники - Getty Images

Правительства США и стран Европы просят Израиль отложить начало наземной операции в секторе Газа и дать время для тайных переговоров при посредничестве Катара с целью освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Источник: об этом стало известно агентству Bloomberg от информированных собеседников, пишет "Европейская правда"

Детали: Представители США и европейских стран ведут переговоры с ХАМАС, который признают террористической организацией, при посредничестве Катара, где базируется политическая верхушка группировки.

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Хотя гарантий, что эти усилия приведут к результату, нет, источники Bloomberg говорят о "признаках" того, что ХАМАС может согласиться отпустить по крайней мере часть гражданских заложников, не требуя от Израиля освободить своих пленных в ответ.

После переговоров с европейскими и американскими лидерами Израиль согласился отложить наземную операцию и в последние дни более осторожно комментирует ее, отмечает агентство.

Чиновники также опасаются, что вторжение Израиля в Газу может усилить напряженность в регионе и втянуть в конфликт другие стороны – в частности проиранские группировки в Ливане и других странах, что в конечном итоге может потребовать вмешательства и США.

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Ранее в пятницу стало известно, что ХАМАС в одностороннем порядке освободил двух американских гражданок – мать и ее дочь – по "гуманитарным соображениям".

По данным израильской стороны, в заложниках у ХАМАС находятся более 200 человек – граждан Израиля, а также иностранцев, преимущественно со вторым израильским гражданством.

Об участии в переговорах по освобождению заложников ранее заявляла Турция, а в США не исключали, что могут привлечь военных для освобождения американцев из сектора Газа.

Темы: ИзраильЕССША
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