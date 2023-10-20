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Російський літак Іл-76МД спалахнув під час зльоту у Душанбе – росЗМІ

Тетяна ОлійникП'ятниця, 20 жовтня 2023, 22:51
Російський літак Іл-76МД спалахнув під час зльоту у Душанбе – росЗМІ
фото з російських телеграм-каналів

Російські пабліки повідомляють, що військово-транспортний літак Іл-76МД спалахнув під час зльоту з військового аеродрому у столиці Таджикистану – Душанбе.

Джерело: російські телеграм-канали Baza, Mash

Деталі: За попередніми даними, у ніч з 19 на 20 жовтня під час розгону у літака вибухнуло колесо, після чого почалася пожежа. Літак викотився за межі злітної смуги та повністю згорів.

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Відомо, що на борту було 8 осіб. Екіпаж не постраждав.

Теми: Росіяавіа
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