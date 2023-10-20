Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российский самолет Ил-76МД вспыхнул во время взлета в Душанбе – росСМИ

Татьяна ОлейникПятница, 20 октября 2023, 22:51
Российский самолет Ил-76МД вспыхнул во время взлета в Душанбе – росСМИ
фото из российских телеграмм-каналов

Российские паблики сообщают, что военно-транспортный самолет Ил-76МД вспыхнул во время взлета с военного аэродрома в столице Таджикистана – Душанбе.

Источник: российские телеграмм-каналы Baza, Mash

Детали: По предварительным данным, в ночь с 19 на 20 октября во время разгона у самолета взорвалось колесо, после чего начался пожар. Самолет выкатился за пределы взлетной полосы и полностью сгорел.

Реклама:

Известно, что на борту находились 8 человек. Экипаж не пострадал.

Темы: Росcияавиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский поручил правительству выполнить требования ЕС для переговоров о вступлении

Россия просит другие страны вернуть проданное им оружие – WSJ

исправлено Рада не отменила заочную и вечернюю формы обучения в вузах с 2024-го: что изменится взамен

фотоРоссия попала ракетой по судну Либерии в Одесской области: есть погибший и раненые, в том числе иностранцы

Студенты вуза, где работает Фарион, обратились к правоохранителям

видеоПьяный угнал ВАЗ, не заплатил за бензин на АЗС и, убегая от погони, протаранил авто полиции

Все новости...
Росcия
Россия копит снаряды и готовит новое наступление - разведка Эстонии
Зеленский: Российские потери действительно впечатляют – то, что нужно Украине
Разведка Эстонии: Россияне будут давить на 2-х направлениях еще некоторое время, но до прорыва не дойдет
Последние новости
22:25
Кулеба в Брюсселе призвал послов продолжить поддержку Украины
22:09
GM Cruise отзывает 950 беспилотных автомобилей из-за аварии с пешеходом
21:55
Зеленский поручил правительству выполнить требования ЕС для переговоров о вступлении
21:43
В Раде отказались предоставлять информацию о заграничных командировках нардепов – Схемы
21:32
В ОПУ говорят, что готовы изменить закон об образовании на фоне "венгерских" требований ЕС
21:17
Россия просит другие страны вернуть проданное им оружие – WSJ
21:16
исправлено Рада не отменила заочную и вечернюю формы обучения в вузах с 2024-го: что изменится взамен
20:53
В правительстве Украины назвали дальнейшие шаги для переговоров о членстве в ЕС
20:43
Судно, в которое попала ракета России, должно было везти руду в Китай
20:38
Почему мужчинам стоит проводить самообследование яичек и как это делать: объясняет ЦОЗ
Все новости...
Реклама: