Российский самолет Ил-76МД вспыхнул во время взлета в Душанбе – росСМИ
Пятница, 20 октября 2023, 22:51
Российские паблики сообщают, что военно-транспортный самолет Ил-76МД вспыхнул во время взлета с военного аэродрома в столице Таджикистана – Душанбе.
Источник: российские телеграмм-каналы Baza, Mash
Детали: По предварительным данным, в ночь с 19 на 20 октября во время разгона у самолета взорвалось колесо, после чего начался пожар. Самолет выкатился за пределы взлетной полосы и полностью сгорел.
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Известно, что на борту находились 8 человек. Экипаж не пострадал.