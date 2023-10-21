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Швеція обмежить виплати для мігрантів 

"Українська правда"Субота, 21 жовтня 2023, 00:43
Швеція обмежить виплати для мігрантів 
ШВЕДСЬКІ ПРАПОРИ ПЕРЕД КОРОЛІВСЬКИМ ПАЛАЦОМ У СТОКГОЛЬМІ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Швеція оголосила про плани обмеження соціальних пільг для мігрантів з країн поза Європейського Союзу та Європейської економічної зони на тлі офіційного подовження Євросоюзом статусу тимчасового захисту для українських біженців до березня 2025 року.

Джерело: SVT, AFP

Деталі: правий уряд Швеції на чолі з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном заявив про свої наміри у п’ятницю, 20 жовтня. 

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За ідеєю уряду, ускладнення отримання соціальних пільг і виплат для мігрантів з неєвропейських країн повинно спонукати майбутніх мігрантів утриматися від прибуття до Швеції, а також допомогти краще інтегрувати тих, які вже перебувають в країні.

Також у четвер, 19 жовтня, міністр юстиції Швеції Гуннар Строммер заявив, що країни ЄС мають зробити все можливе, щоб гарантувати повернення нелегальних мігрантів до країни походження.

Згідно з планом уряду, мігранти з-поза меж ЄС та Європейської економічної зони повинні будуть обов’язково вивчати шведську мову, а також влаштуватися на роботу у Швеції.

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На додаток, буде запроваджена стеля на виплати для неєвропейських іммігрантів, щоб вони не могли отримувати декілька виплат одночасно – наприклад, на дітей, житло, безробіття, хворобу та відпустку по догляду за дитиною. Наостанок, іммігрантам доведеться чекати певний невстановлений проміжок часу, перш ніж вони зможуть отримувати пільги.

Водночас у пропозиціях наразі напряму не згадано шукачів притулку з України, які прибули до Швеції внаслідок війни Росії проти України. Швеція виступила однією з найбільш активних країн-прихильниць України після початку війни, й надала загальної допомоги на більше ніж 2 мільярди євро, згідно з вебсайтом шведського уряду. Країна також прийняла близько 50 000 біженців з України.

Теми: Швеціябіженці
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