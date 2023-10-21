Швеция ограничит выплаты для мигрантов 

Швеция объявила о планах ограничения социальных льгот для мигрантов из стран вне Европейского Союза и Европейской экономической зоны на фоне официального продления Евросоюзом статуса временной защиты для украинских беженцев до марта 2025 года.

Источник: SVT, AFP

Детали: правое правительство Швеции во главе с премьер-министром Ульфом Кристерссоном заявило о своих намерениях в пятницу, 20 октября.

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По идее правительства, усложнение получения социальных льгот и выплат для мигрантов из неевропейских стран должно побудить будущих мигрантов воздержаться от прибытия в Швецию, а также помочь лучше интегрировать тех, которые уже находятся в стране.

Также в четверг, 19 октября, министр юстиции Швеции Гуннар Строммер заявил, что страны ЕС должны сделать все возможное, чтобы гарантировать возвращение нелегальных мигрантов в страну происхождения.

Согласно плану правительства, мигранты из-за пределов ЕС и Европейской экономической зоны должны будут обязательно изучать шведский язык, а также устроиться на работу в Швеции.

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В дополнение, будет введен потолок на выплаты для неевропейских иммигрантов, чтобы они не могли получать несколько выплат одновременно - например, на детей, жилье, безработицу, болезнь и отпуск по уходу за ребенком. Наконец, иммигрантам придется ждать определенный неустановленный промежуток времени, прежде чем они смогут получать льготы.