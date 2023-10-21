Росіяни ґвалтували людей на окупованих територіях – доповідь ООН

Російські військові зґвалтували під час окупації Херсонщини 16-річну вагітну дівчину та жінок віком від 19 до 83 років: при цьому жертви зазнали побоїв, у кількох жінок зламані ребра і вибиті зуби.

Джерело: Укрінформ з посиланням на доповідь Комісії ООН з розслідування порушень в Україні, представленій Генеральній Асамблеї ООН та оприлюдненій у п’ятницю

Деталі: У документі зазначається, що Комісія свої останні розслідування зосередила на Херсонській та Запорізькій областях. Задокументовані випадки зґвалтувань з боку російських військових сталися в період з березня 2022 року по липень 2022 року в невеликих селах Херсонської області.

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У розслідуваних випадках жертвами зґвалтувань стали 16-річна дівчина та жінки віком від 19 до 83 років. Більшість із них перебували в уразливому становищі. Одна з жертв була 16-річною вагітною дівчиною, троє – жінками похилого віку, деякі жили самі, або з малолітніми дітьми, або з членом сім'ї, який має інвалідність.

Жертви були серед жінок, які залишилися після окупації території російськими військами в своїх селах, щоб доглядати за родичами похилого віку або людьми з інвалідністю, доглядати за своїм майном, або тому, що не могли втекти. Задокументовані зґвалтування були скоєні із застосуванням сили або психологічного примусу. Більшість інцидентів сталися після того, як злочинці увірвалися до будинків жертв та погрожували зброєю або наміром вбити їхніх родичів. У деяких випадках один і той самий злочинець зґвалтував жертву два або більше разів. У двох випадках злочинці ґвалтували жертв у групі. Одна з жертв та її чоловік були застрелені російськими солдатами після того, як вони повідомили про зґвалтування.

При цьому, російські військові вчиняли додаткові акти насильства щодо жертв зґвалтувань, включаючи жорстоке побиття, душіння, удушення, завдання порізів та стрілянину поруч з головою жертви. У низці випадків під час зґвалтування були присутні члени сім'ї.

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Одна зі свідків зґвалтування повідомила, що коли солдат ґвалтував її вагітну доньку, він сказав: "Це не страшно, всі так роблять".

У документі детально описуються кілька випадків зґвалтувань і сексуального насильства, скоєних російськими військовими в Херсонській області.

У березні 2022 року російський солдат прийшов до будинку 83-річної жінки та змусив її відчинити двері. Він запитав її, чи знає вона осіб, які співпрацюють зі Збройними силами України, і побив її своєю гвинтівкою. Солдат наказав їй роздягнутися, зґвалтував її і продовжував ґвалтувати і бити протягом декількох годин. Він погрожував зґвалтувати чоловіка жінки, який жив з інвалідністю і був присутній у будинку. Солдат вкрав деякі речі.

У березні та квітні 2022 року кілька груп російських солдатів неодноразово відвідували будинок і магазин подружньої пари. Жертва повідомила, що солдати мародерствували, змушували її готувати для них їжу, приймали душ і спали в її будинку. Під час одного з візитів у квітні 2022 року російські солдати замкнули чоловіка в кімнаті. Один із солдатів погрожував убити 59-річну жінку, сексуально домагався її, при цьому він неодноразово перезаряджав свою гвинтівку. Пізніше, у квітні 2022 року, троє російських солдатів увірвалися до будинку вночі, вистрілили в чоловіка, але не влучили. Двоє солдатів побили жінку пістолетами та ногами, погрожували застрелити її, зірвали з неї одяг і зґвалтували. Вона намагалася втекти, але її схопили, затягли в будинок і знову зґвалтували.

У травні 2022 року троє російських солдатів прийшли до будинку подружньої пари, яка залишилася доглядати за бабусею. Вони побили 52-річного чоловіка, а 50-річну жінку по черзі зґвалтували всі троє. Подружжя повідомило про зґвалтування командиру російських військових. Сусіди розповіли, що після цього троє різних солдатів "шукали жінку, яка повідомила про зґвалтування", прийшли до будинку подружжя і застрелили їх обох.

У липні 2022 року російський солдат прийшов до будинку 75-річної жінки, де вона залишилася сама, щоб захистити своє майно. Солдат напав на неї, вдарив її по обличчю, грудях і ребрах, душив, допитуючи її. Він наказав їй роздягнутися, а коли вона відмовилася, зірвав з неї одяг, розрізав живіт невеликим гострим предметом і зґвалтував її кілька разів. Наступного ранку він знову зґвалтував її та побив. В результаті у жертви було зламано кілька ребер і вибито зуби.