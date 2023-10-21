Россияне насиловали людей на оккупированных территориях - доклад ООН

Российские военные изнасиловали во время оккупации Херсонщины 16-летнюю беременную девушку и женщин в возрасте от 19 до 83 лет: при этом жертвы получили побои, у нескольких женщин сломаны ребра и выбитые зубы.

Источник: Укринформ со ссылкой на доклад Комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине, представленный Генеральной Ассамблее ООН и обнародованный в пятницу

Детали: В документе отмечается, что ранее Комиссия задокументировала случаи сексуального и гендерного насилия, совершенного российскими военными в девяти областях Украины и на самой территории РФ. Свои последние расследования она сосредоточила на Херсонской и Запорожской областях. Задокументированные случаи изнасилований со стороны российских военных произошли в период с марта 2022 года по июль 2022 года в небольших селах Херсонской области.

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В расследуемых случаях жертвами изнасилований стали 16-летняя девушка и женщины в возрасте от 19 до 83 лет. Большинство из них находились в уязвимом положении. Одна из жертв была 16-летней беременной девушкой, трое - пожилыми женщинами, некоторые жили одни, или с малолетними детьми, или с членом семьи, который имеет инвалидность.

Жертвы были среди женщин, которые остались после оккупации территории российскими войсками в своих селах, чтобы ухаживать за пожилыми родственниками или людьми с инвалидностью, ухаживать за своим имуществом, или потому, что не могли убежать. Задокументированные изнасилования были совершены с применением силы или психологического принуждения. Большинство инцидентов произошли после того, как преступники ворвались в дома жертв и угрожали оружием или намерением убить их родственников. В некоторых случаях один и тот же преступник изнасиловал жертву два или более раз. В двух случаях преступники насиловали жертв в группе. Одна из жертв и ее муж были застрелены российскими солдатами после того, как они сообщили об изнасиловании.

При этом, российские военные совершали дополнительные акты насилия в отношении жертв изнасилований, включая жестокое избиение, удушение, удушение, нанесение порезов и стрельбу рядом с головой жертвы. В ряде случаев во время изнасилования присутствовали члены семьи.

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Одна из свидетелей изнасилования сообщила, что когда солдат насиловал ее беременную дочь, он сказал: "Это не страшно, все так делают.

В документе подробно описываются несколько случаев изнасилований и сексуального насилия, совершенных российскими военными в Херсонской области.

В марте 2022 года российский солдат пришел к дому 83-летней женщины и заставил ее открыть дверь. Он спросил ее, знает ли она лиц, сотрудничающих с Вооруженными силами Украины, и избил ее своей винтовкой. Солдат приказал ей раздеться, изнасиловал ее и продолжал насиловать и избивать в течение нескольких часов. Он угрожал изнасиловать мужа женщины, который жил с инвалидностью и присутствовал в доме. Солдат украл некоторые вещи.

В марте и апреле 2022 года несколько групп российских солдат неоднократно посещали дом и магазин супружеской пары. Жертва сообщила, что солдаты мародерствовали, заставляли ее готовить для них еду, принимали душ и спали в ее доме. Во время одного из визитов в апреле 2022 года российские солдаты заперли мужчину в комнате. Один из солдат угрожал убить 59-летнюю женщину, сексуально домогался ее, при этом он неоднократно перезаряжал свою винтовку. Позже, в апреле 2022 года, трое российских солдат ворвались в дом ночью, выстрелили в мужчину, но не попали. Двое солдат избили женщину пистолетами и ногами, угрожали застрелить ее, сорвали с нее одежду и изнасиловали. Она пыталась убежать, но ее схватили, затащили в дом и снова изнасиловали.

В мае 2022 года трое российских солдат пришли в дом супружеской пары, которая осталась ухаживать за бабушкой. Они избили 52-летнего мужчину, а 50-летнюю женщину по очереди изнасиловали все трое. Супруги сообщили об изнасиловании командиру российских военных. Соседи рассказали, что после этого трое разных солдат "искали женщину, которая сообщила об изнасиловании", пришли в дом супругов и застрелили их обоих.

В июле 2022 года российский солдат пришел в дом 75-летней женщины, где она осталась одна, чтобы защитить свое имущество. Солдат напал на нее, ударил ее по лицу, груди и ребрам, душил, допрашивая ее. Он приказал ей раздеться, а когда она отказалась, сорвал с нее одежду, разрезал живот небольшим острым предметом и изнасиловал ее несколько раз. На следующее утро он снова изнасиловал ее и избил. В результате у жертвы было сломано несколько ребер и выбиты зубы.