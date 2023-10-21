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Українські військові закріпилися у селі на лівому березі Херсонщини – ISW

"Українська правда"Субота, 21 жовтня 2023, 05:40
Українські військові закріпилися у селі на лівому березі Херсонщини – ISW
Скриншот google maps

20 жовтня українські війська продовжили більш масштабні, ніж зазвичай, наземні операції на лівому березі Херсонської області та закріпилися у селі Кринки.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Геолокаційні кадри, опубліковані 19 жовтня, показують, що українські сили просунулися до північно-східних Кринок (27 км на схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро). 

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Російські військові блогери стверджували, що українські війська закріплюються біля Кринок і продовжують утримувати свою присутність біля Антонівського шосе та залізничних мостів. Відомий російський військовий блогер стверджував, що українські війська тимчасово просунулися далі в Кринки аж до дороги Козачі Лагері-Кринки-Корсунка, перш ніж російські авіаудари відкинули українські війська на північну околицю населеного пункту. 

Інший російський військовий блогер стверджував, що тривають бої біля Піщанівки (14 км на схід від Херсона та 4 км від Дніпра), а на південній околиці населеного пункту діє українська диверсійно-розвідувальна група. 

Відомий російський військовий блогер припустив, що станом на полудень 18 жовтня російські сили утримували лише позиції на південній околиці Піщанівки, а український Генштаб 19 жовтня повідомив, що російська авіація завдала удару по Піщанівці, маючи на увазі, що українські сили все ще діють. в населеному пункті. 

ВІДЕО ДНЯ

Проте ISW не спостерігав жодного іншого візуального підтвердження того, що українські сили утримують якісь інші позиції в населених пунктах на східному березі Херсонщини, окрім Кринок.

Теми: ISWХерсонська областьвійна
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