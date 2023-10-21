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Украинские военные закрепились в селе на левом берегу Херсонской области – ISW

"Украинская правда"Суббота, 21 октября 2023, 05:40
Украинские военные закрепились в селе на левом берегу Херсонской области – ISW
Скриншот google maps

20 октября украинские войска продолжили более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу Херсонской области и закрепились в селе Крынки.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Геолокационные кадры, опубликованные 19 октября, показывают, что украинские силы продвинулись к северо-восточным Крынкам (27 км к востоку от города Херсона и 2 км от реки Днепр). 

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Российские военные блогеры утверждали, что украинские войска закрепляются возле Крынок и продолжают удерживать свое присутствие возле Антоновского шоссе и железнодорожных мостов. Известный российский военный блогер утверждал, что украинские войска временно продвинулись дальше в Крынки вплоть до дороги Казачьи Лагеря-Крынки-Корсунка, прежде чем российские авиаудары отбросили украинские войска на северную окраину населенного пункта. 

Другой российский военный блогер утверждал, что продолжаются бои возле Песчановки (14 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра), а на южной окраине населенного пункта действует украинская диверсионно-разведывательная группа. 

Известный российский военный блогер предположил, что по состоянию на полдень 18 октября российские силы удерживали только позиции на южной окраине Песчановки, а украинский Генштаб 19 октября сообщил, что российская авиация нанесла удар по Песчановке, имея в виду, что украинские силы все еще действуют в населенном пункте. 

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Однако ISW не наблюдал никакого другого визуального подтверждения того, что украинские силы удерживают какие-то другие позиции в населенных пунктах на восточном берегу Херсонщины, кроме Крынок.

Темы: ISWХерсонская областьвойна
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