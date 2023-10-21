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Росія використовує шпигунів, соцмережі та ЗМІ, щоб вплинути на вибори у світі – розвідка США

"Українська правда"Субота, 21 жовтня 2023, 06:25
Росія використовує шпигунів, соцмережі та ЗМІ, щоб вплинути на вибори у світі – розвідка США
Наліпки "Я проголосував", Фото Deseret News

У п’ятницю Сполучені Штати оприлюднили дані розвідки США, надіслані більш ніж у 100 країн, які показали, що Москва використовує шпигунів, соціальні мережі та російські державні ЗМІ, щоб підірвати віру суспільства в чесність демократичних виборів у всьому світі. 

Джерело: Reuters

Деталі: Високопоставлений чиновник Державного департаменту США на умовах анонімності сказав, що посилити свої операції впливу на вибори Росію спонукав її успіх у поширенні дезінформації про вибори в США 2020 року та пандемію COVID-19.

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Вашингтон провів приватний брифінг для урядів країн-реципієнтів і поділився оцінкою.

Як йдеться у доповіді, Москва намагається "посіяти нестабільність" у демократичних країнах, зображуючи вибори як "нефункціональні, а уряди, що випливають із них, як нелегітимні".

Вашингтон "усвідомлює свою власну вразливість перед цією загрозою", - йдеться у звіті, зазначаючи, що спецслужби США виявили, що "російські актори поширювали інформацію, щоб підірвати довіру суспільства до виборів у США 2020 року".

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Росія "використовує як відкриті, так і приховані механізми, включаючи мережі впливу та проксі-сервери, якими керують" російські шпигунські служби, йдеться У звіті рекомендовано країнам працювати над пом’якшенням російського втручання у вибори шляхом санкцій, обміну інформацією, видворення російських шпигунів і заборони на поїздки.

Теми: СШАвибори
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