Россия использует шпионов, соцсети и СМИ, чтобы повлиять на выборы в мире – разведка США

В пятницу Соединенные Штаты обнродовали данные разведки США, направленные более чем в 100 стран, которые показали, что Москва использует шпионов, социальные сети и российские государственные СМИ, чтобы подорвать веру общества в честность демократических выборов во всем мире.

Источник: Reuters

Детали: Высокопоставленный чиновник Государственного департамента США на условиях анонимности сказал, что усилить свои операции влияния на выборы Россию побудил ее успех в распространении дезинформации о выборах в США 2020 года и пандемии COVID-19.

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Вашингтон провел частный брифинг для правительств стран-реципиентов и поделился оценкой.

Как говорится в докладе, Москва пытается "посеять нестабильность" в демократических странах, изображая выборы как "нефункциональные, а вытекающие из них правительства как нелегитимные".

Вашингтон "осознает свою собственную уязвимость перед этой угрозой", - говорится в отчете, отмечая, что спецслужбы США обнаружили, что "российские акторы распространяли информацию, чтобы подорвать доверие общества к выборам в США 2020 года".

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Россия "использует как открытые, так и скрытые механизмы, включая сети влияния и прокси-серверы, которыми управляют" российские шпионские службы, говорится В отчете рекомендовано странам работать над смягчением российского вмешательства в выборы путем санкций, обмена информацией, выдворения российских шпионов и запрет на поездки.