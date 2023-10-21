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16 танків і 55 броньованих машин – Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати ворога

"Українська правда"Субота, 21 жовтня 2023, 07:56
16 танків і 55 броньованих машин – Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати ворога
Український військовий, фото Генштабу ЗСУ

Генштаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу українські захисники знищили 790 російських загарбників, 16 танків та 55 бойових броньованих машин.

Джерело: оперативні дані Генштабу ЗСУ на ранок 21 жовтня

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 292850 (+790) осіб,
  • танків ‒ 5063 (+16) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 9612 (+55) од,
  • артилерійських систем – 7017 (+5) од,
  • РСЗВ / MLRS – 822 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 548 (+0) од,
  • літаків – 320 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5330 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 1535 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9391 (+21) од,
  • спеціальна техніка ‒ 990 (+5).

Теми: Генштабвійнавтрати у війніРосія
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