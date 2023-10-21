16 танків і 55 броньованих машин – Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати ворога
Субота, 21 жовтня 2023, 07:56
Генштаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу українські захисники знищили 790 російських загарбників, 16 танків та 55 бойових броньованих машин.
Джерело: оперативні дані Генштабу ЗСУ на ранок 21 жовтня
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 292850 (+790) осіб,
- танків ‒ 5063 (+16) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 9612 (+55) од,
- артилерійських систем – 7017 (+5) од,
- РСЗВ / MLRS – 822 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 548 (+0) од,
- літаків – 320 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5330 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1535 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9391 (+21) од,
- спеціальна техніка ‒ 990 (+5).