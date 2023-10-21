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16 танков и 55 бронированных машин – Генштаб ВСУ озвучил потери врага

"Украинская правда"Суббота, 21 октября 2023, 07:56
16 танков и 55 бронированных машин – Генштаб ВСУ озвучил потери врага
Украинский военный, фото Генштаба ВСУ

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает, что за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 790 российских захватчиков, 16 танков и 55 боевых бронированных машин.

Источник: оперативные данные Генштаба ВСУ на утро 21 октября

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 292850 (+790) человек,
  • танков - 5063 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин/APV - 9612 (+55) ед,
  • артиллерийских систем - 7017 (+5) ед,
  • РСЗО / MLRS - 822 (+0) ед,
  • средства ПВО - 548 (+0) ед,
  • самолетов - 320 (+0) ед,
  • вертолетов - 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5330 (+4),
  • крылатые ракеты - 1535 (+0),
  • корабли / катера - 20 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9391 (+21) ед,
  • специальная техника - 990 (+5).

Темы: Генштабвойнапотери в войнеРосcия
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