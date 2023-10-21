Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Підлітки вночі залізли на вагон на Одещині – один загинув

Роман ПетренкоСубота, 21 жовтня 2023, 10:10
Підлітки вночі залізли на вагон на Одещині – один загинув
фото: уз

Вночі на 21 жовтня у вантажному парку станції Слобідка Одеської залізниці загинув підліток – діти заради забави вилізли на вагон.

Джерело: поліція Одещини

Деталі: Поліцейські встановили, що троє місцевих хлопців 14, 16 та 17 років, повертаючись з парку відпочинку, проходили через вантажний парк залізниці, щоб скоротити шлях.

Реклама:

Двоє з них заради розваги залізли на вагон, отримали ураження струмом, внаслідок чого наймолодший з підлітків  загинув на місці, його 16-річного товариша з опіками госпіталізували до лікарні.

Третій юнак, який був очевидцем пригоди, не постраждав.

Поліція розслідує справу з приміткою "нещасний випадок".

ВІДЕО ДНЯ

Правоохоронці закликають громадян дотримуватись правил поведінки на об'єктах із залізничним транспортом, бути уважними при перетині залізничних колій і в жодному разі не вилазити на вагони та під них.

Теми: Одеська областьдітизалізницяполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Жовтень став найтеплішим у світі за всю історію спостережень − ВМО

"Хезболла" володіє російськими ракетами, якими може вдарити по кораблях США – Reuters

У президентській кампанії Путін не робитиме акцент на війні в Україні – ISW

Ізраїльські спецслужби заявили про запобігання теракту "Хезболли" у Бразилії

"Ми маємо шалені успіхи на Кримському напрямку" – Данілов

виправленоРада не скасувала заочну й вечірню форми навчання у вишах з 2024-го: що зміниться натомість

Усі новини...
Одеська область
Допоміг незаконно виїхати за кордон 18 чоловікам: на Одещині затримали перевізника
Ворог запустив ударні безпілотники на південь: в Одесі працювала ППО
Жінка кинула стілець у працівника військкомату: каже, що її батька утримують в ТЦК
Останні новини
08:36
Прем’єрка Сербії радіє, що Єврокомісія не побачила регресу в русі Белграда в ЄС
08:25
Над Дніпровським районом вночі збили ракету
08:15
ЗМІ: Німеччина відправить винищувачі до Румунії на підтримку місії НАТО
08:01
Захисники за добу знищили 1 080 окупантів і 36 артилерійських систем
07:44
Жовтень став найтеплішим у світі за всю історію спостережень − ВМО
07:19
В Іспанії розпочали нові навчання українських військових на ЗРК Hawk
06:58
Сили оборони уразили 16 районів скупчення ворога – зведення
06:48
На окупованому півдні росіяни проводять приховану мобілізацію – спротив
05:58
"Хезболла" володіє російськими ракетами, якими може вдарити по кораблях США – Reuters
04:52
Ворог гатив по Сумщині з артилерії, скинув 17 мін
Усі новини...
Реклама: