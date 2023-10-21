Підлітки вночі залізли на вагон на Одещині – один загинув

Вночі на 21 жовтня у вантажному парку станції Слобідка Одеської залізниці загинув підліток – діти заради забави вилізли на вагон.

Джерело: поліція Одещини

Деталі: Поліцейські встановили, що троє місцевих хлопців 14, 16 та 17 років, повертаючись з парку відпочинку, проходили через вантажний парк залізниці, щоб скоротити шлях.

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Двоє з них заради розваги залізли на вагон, отримали ураження струмом, внаслідок чого наймолодший з підлітків загинув на місці, його 16-річного товариша з опіками госпіталізували до лікарні.

Третій юнак, який був очевидцем пригоди, не постраждав.

Поліція розслідує справу з приміткою "нещасний випадок".

ВІДЕО ДНЯ

Правоохоронці закликають громадян дотримуватись правил поведінки на об'єктах із залізничним транспортом, бути уважними при перетині залізничних колій і в жодному разі не вилазити на вагони та під них.