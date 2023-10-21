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Подростки ночью залезли на вагон на Одещине - один погиб

Роман ПетренкоСуббота, 21 октября 2023, 10:10
Подростки ночью залезли на вагон на Одещине - один погиб
фото: уз

Ночью на 21 октября в грузовом парке станции Слободка Одесской железной дороги погиб подросток - дети ради забавы вылезли на вагон.

Источник: полиция Одесской области

Детали: Полицейские установили, что трое местных ребят 14, 16 и 17 лет, возвращаясь из парка отдыха, проходили через грузовой парк железной дороги, чтобы сократить путь.

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Двое из них ради развлечения залезли на вагон, получили поражение током, в результате чего младший из подростков погиб на месте, его 16-летнего товарища с ожогами госпитализировали в больницу.

Третий юноша, который был очевидцем происшествия, не пострадал.

Полиция расследует дело с пометкой "несчастный случай".

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Правоохранители призывают граждан соблюдать правила поведения на объектах с железнодорожным транспортом, быть внимательными при пересечении железнодорожных путей и ни в коем случае не вылезать на вагоны и под них.

Темы: Одесская областьдетижелезная дорогаполиция
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