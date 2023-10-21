Подростки ночью залезли на вагон на Одещине - один погиб
Ночью на 21 октября в грузовом парке станции Слободка Одесской железной дороги погиб подросток - дети ради забавы вылезли на вагон.
Источник: полиция Одесской области
Детали: Полицейские установили, что трое местных ребят 14, 16 и 17 лет, возвращаясь из парка отдыха, проходили через грузовой парк железной дороги, чтобы сократить путь.
Двое из них ради развлечения залезли на вагон, получили поражение током, в результате чего младший из подростков погиб на месте, его 16-летнего товарища с ожогами госпитализировали в больницу.
Третий юноша, который был очевидцем происшествия, не пострадал.
Полиция расследует дело с пометкой "несчастный случай".
Правоохранители призывают граждан соблюдать правила поведения на объектах с железнодорожным транспортом, быть внимательными при пересечении железнодорожных путей и ни в коем случае не вылезать на вагоны и под них.