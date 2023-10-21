Берислав: рятувальники під завалами знайшли тіло через два дні після обстрілу

У Бериславі під час розбирання завалів зруйнованого 19 жовтня російською бомбою будинку виявлено тіло жінки.

Джерело: поліція Херсонщини

Деталі: За даним поліції, у Бериславі під час розбирання завалів зруйнованого російською бомбою будинку виявлено тіло жінки.

Реклама:

Це 56-річна місцева жителька, яка доглядала за вказаним будинком і на момент авіаційного удару 19 жовтня прийшла годувати собак.

У той день влада повідомляла про двох поранених.

Тоді із пораненнями кінцівок і мінно-вибуховою травмою до лікарні доставили 55 річну жінку. У іншої 68-річної місцевої жительки була мінно-вибухова травма, вогнепальний відкритий перелом, черепно-мозкова травма.