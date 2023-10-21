Берислав: спасатели под завалами нашли тело через два дня после обстрела
Суббота, 21 октября 2023, 15:27
В Бериславе во время разборки завалов разрушенного 19 октября российской бомбой дома обнаружено тело женщины.
Источник: полиция Херсонщины
Детали: По данным полиции, в Бериславе во время разборки завалов разрушенного российской бомбой дома обнаружено тело женщины.
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Это 56-летняя местная жительница, которая ухаживала за указанным домом и на момент авиационного удара 19 октября пришла кормить собак.
В тот день власти сообщали о двух раненых.
Тогда с ранениями конечностей и минно-взрывной травмой в больницу доставили 55-летнюю женщину. У другой 68-летней местной жительницы была минно-взрывная травма, огнестрельный открытый перелом, черепно-мозговая травма.
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