Берислав: спасатели под завалами нашли тело через два дня после обстрела

В Бериславе во время разборки завалов разрушенного 19 октября российской бомбой дома обнаружено тело женщины.

Источник: полиция Херсонщины

Детали: По данным полиции, в Бериславе во время разборки завалов разрушенного российской бомбой дома обнаружено тело женщины.

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Это 56-летняя местная жительница, которая ухаживала за указанным домом и на момент авиационного удара 19 октября пришла кормить собак.

В тот день власти сообщали о двух раненых.

Тогда с ранениями конечностей и минно-взрывной травмой в больницу доставили 55-летнюю женщину. У другой 68-летней местной жительницы была минно-взрывная травма, огнестрельный открытый перелом, черепно-мозговая травма.