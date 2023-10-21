Херсон під обстрілом РФ, лунають потужні вибухи – МВА
Субота, 21 жовтня 2023, 15:53
У прибережних районах Херсона чутно потужні вибухи, повідомив начальник МВА Роман Мрочко.
Джерело: Мрочко у Telegram
Пряма мова Мрочка: "Армія РФ атакує Херсон!
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У прибережних районах міста чути потужні вибухи!".
Деталі: Влада закликає людей перейти до безпечних місць та не перебувати на відкритому просторі без потреби.
Мрочко уточнив, що Росія атакує з окупованого Лівобережжя. Під прицілом ворога, зокрема, середмістя і райони, що ближчі до води.
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