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Херсон під обстрілом РФ, лунають потужні вибухи – МВА

Роман ПетренкоСубота, 21 жовтня 2023, 15:53
Херсон під обстрілом РФ, лунають потужні вибухи – МВА
фото: уп

У прибережних районах Херсона чутно потужні вибухи, повідомив начальник МВА Роман Мрочко.

Джерело: Мрочко у Telegram

Пряма мова Мрочка: "Армія РФ атакує Херсон!

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У прибережних районах міста чути потужні вибухи!".

Деталі: Влада закликає людей перейти до безпечних місць та не перебувати на відкритому просторі без потреби.

Мрочко уточнив, що Росія атакує з окупованого Лівобережжя. Під прицілом ворога, зокрема, середмістя і райони, що ближчі до води.

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Теми: Херсонобстріл
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