Херсон под обстрелом РФ, раздаются мощные взрывы - МВА
Суббота, 21 октября 2023, 15:53
В прибрежных районах Херсона слышны мощные взрывы, сообщил начальник МВА Роман Мрочко.
Источник: Мрочко в Telegram
Прямая речь Мрочко: "Армия РФ атакует Херсон!
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В прибрежных районах города слышны мощные взрывы!".
Детали: Власти призывают людей перейти в безопасные места и не находиться на открытом пространстве без необходимости.
Мрочко уточнил, что Россия атакует с оккупированного Левобережья. Под прицелом врага, в частности, центр города и районы, которые ближе к воде.
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