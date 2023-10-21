Херсон под обстрелом РФ, раздаются мощные взрывы - МВА

В прибрежных районах Херсона слышны мощные взрывы, сообщил начальник МВА Роман Мрочко.

Источник: Мрочко в Telegram

Прямая речь Мрочко: "Армия РФ атакует Херсон!

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В прибрежных районах города слышны мощные взрывы!".

Детали: Власти призывают людей перейти в безопасные места и не находиться на открытом пространстве без необходимости.

Мрочко уточнил, что Россия атакует с оккупированного Левобережья. Под прицелом врага, в частности, центр города и районы, которые ближе к воде.