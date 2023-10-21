Зеленський і Ердоган поговорили про війну в Україні та Близький Схід

Президент Володимир Зеленський у суботу провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу турецького лідера

Деталі: У повідомленні зазначається, що Зеленський з Ердоганом обговорили війну Росії проти України, а також "конфлікти між Ізраїлем і Палестиною та гуманітарну кризу в регіоні".

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Дослівно: "Заявивши про можливість мирного врегулювання регіональних конфліктів, зокрема ізраїльсько-палестинської суперечки, президент Ердоган зазначив, що Туреччина продовжуватиме докладати всіх зусиль для цього".

Що передувало: До цього востаннє лідери говорили наприкінці липня після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Українська сторона наразі не повідомляла про розмову президентів України й Туреччини.

Туреччина від самого початку повномасштабного вторгнення РФ надає Україні політичну й дипломатичну підтримку, але відмовилась запроваджувати санкції проти Москви, заявивши про свою роль як посередника між воюючими сторонами.

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