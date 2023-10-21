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Зеленский и Эрдоган поговорили о войне в Украине и Ближнем Востоке

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 21 октября 2023, 16:03
Зеленский и Эрдоган поговорили о войне в Украине и Ближнем Востоке
Зеленский и Эрдоган, иллюстративное фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский в субботу провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера

Детали: В сообщении отмечается, что Зеленский с Эрдоганом обсудили российско-украинскую войну, а также "конфликты между Израилем и Палестиной и гуманитарный кризис в регионе".

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Дословно: "Заявив о возможности мирного урегулирования региональных конфликтов, в частности израильско-палестинского спора, президент Эрдоган отметил, что Турция будет продолжать прилагать все усилия для этого".

Что предшествовало: До этого последний раз лидеры говорили в конце июля после выхода России из Черноморской зерновой инициативы. Украинская сторона пока не сообщала о разговоре президентов Украины и Турции.

Как известно, Турция с самого начала полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине политическую и дипломатическую поддержку, но отказалась вводить санкции против Москвы, заявив о своей роли как посредника между воюющими сторонами.

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Темы: ЭрдоганЗеленский
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