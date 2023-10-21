Зеленский и Эрдоган поговорили о войне в Украине и Ближнем Востоке
Президент Владимир Зеленский в субботу провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера
Детали: В сообщении отмечается, что Зеленский с Эрдоганом обсудили российско-украинскую войну, а также "конфликты между Израилем и Палестиной и гуманитарный кризис в регионе".
Дословно: "Заявив о возможности мирного урегулирования региональных конфликтов, в частности израильско-палестинского спора, президент Эрдоган отметил, что Турция будет продолжать прилагать все усилия для этого".
Что предшествовало: До этого последний раз лидеры говорили в конце июля после выхода России из Черноморской зерновой инициативы. Украинская сторона пока не сообщала о разговоре президентов Украины и Турции.
Как известно, Турция с самого начала полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине политическую и дипломатическую поддержку, но отказалась вводить санкции против Москвы, заявив о своей роли как посредника между воюющими сторонами.
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