Зеленский и Эрдоган поговорили о войне в Украине и Ближнем Востоке

Президент Владимир Зеленский в субботу провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу турецкого лидера

Детали: В сообщении отмечается, что Зеленский с Эрдоганом обсудили российско-украинскую войну, а также "конфликты между Израилем и Палестиной и гуманитарный кризис в регионе".

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Дословно: "Заявив о возможности мирного урегулирования региональных конфликтов, в частности израильско-палестинского спора, президент Эрдоган отметил, что Турция будет продолжать прилагать все усилия для этого".

Что предшествовало: До этого последний раз лидеры говорили в конце июля после выхода России из Черноморской зерновой инициативы. Украинская сторона пока не сообщала о разговоре президентов Украины и Турции.

Как известно, Турция с самого начала полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине политическую и дипломатическую поддержку, но отказалась вводить санкции против Москвы, заявив о своей роли как посредника между воюющими сторонами.

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