У Ростовській області заявили про дві повітряні атаки в суботу
Субота, 21 жовтня 2023, 16:27
Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв заявив, що в області в суботу вдень знищили "повітряну ціль", а пізніше російські засоби ППО нібито вдруге спрацювали по цілях за межами області.
Джерело: російське агентство ТАСС із посиланням на Голубєва
Деталі: Спочатку губернатор заявив, що сили ППО окупантів знищили повітряну ціль у Ростовській області.
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Пізніше він повідомив, що засоби ППО вдруге спрацювали вдень 21 жовтня по цілях за межами Ростовської області.
Голубєв попросив жителів області зберігати спокій.