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У Ростовській області заявили про дві повітряні атаки в суботу

Катерина ТищенкоСубота, 21 жовтня 2023, 16:27
У Ростовській області заявили про дві повітряні атаки в суботу
Василь Голубєв, фото Wikipedia

Губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв заявив, що в області в суботу вдень знищили "повітряну ціль", а пізніше російські засоби ППО нібито вдруге спрацювали по цілях за межами області.

Джерело: російське агентство ТАСС із посиланням на Голубєва

Деталі: Спочатку губернатор заявив, що сили ППО окупантів знищили повітряну ціль у Ростовській області.

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Пізніше він повідомив, що засоби ППО вдруге спрацювали вдень 21 жовтня по цілях за межами Ростовської області.

Голубєв попросив жителів області зберігати спокій.

Теми: Росіябезпілотникивійна
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