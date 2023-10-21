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В Ростовской области заявили о двух воздушных атаках в субботу

Катерина ТищенкоСуббота, 21 октября 2023, 16:27
В Ростовской области заявили о двух воздушных атаках в субботу
Василий Голубев, фото Wikipedia

Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев заявил, что в области в субботу днем уничтожили "воздушную цель", а позже российские средства ПВО якобы второй раз сработали по целям за пределами области.

Источник: российское агентство ТАСС со ссылкой на Голубева

Детали: Сначала губернатор заявил, что силы ПВО оккупантов уничтожили воздушную цель в Ростовской области.

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Позже он сообщил, что средства ПВО второй раз сработали днем 21 октября по целям за пределами Ростовской области.

Голубев попросил жителей области сохранять спокойствие.

Темы: Росcиябеспилотникивойна
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