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В уряді Швеції розраховують на членство в НАТО за "кілька тижнів" – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 21 жовтня 2023, 17:14
В уряді Швеції розраховують на членство в НАТО за кілька тижнів – ЗМІ
прапори НАТО і Швеції, фото AFP via Getty Images

Уряд Швеції оптимістично оцінює процес вступу до НАТО й вважає, що парламент Туреччини попри затримки "протягом кількох тижнів" ратифікує протокол про членство Стокгольма.

Джерело: урядові джерела у коментарі шведському виданню Expressen, пише "Європейська правда"

Деталі: Оптимістична оцінка з’явилась на тлі майбутнього візиту генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга до Швеції, запланованого на вівторок, 24 жовтня.

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"Ми очікуємо, що ратифікація заявки Швеції (на членство в НАТО. – Ред.) розпочнеться незабаром і буде завершена в межах кількох тижнів", – цитує Expressen джерело у шведському уряді.

Нещодавню заяву турецької сторони, що членство Стокгольма залежне від продажу Туреччині американських винищувачів F-16, у Швеції оцінили як "прорив", пише видання. Там також відзначили гострішу риторику інших членів НАТО в бік Анкари щодо питання членства Швеції.

Джерело Expressen висловило впевненість, що найпізніше до зустрічі міністрів закордонних справ членів Альянсу наприкінці листопада "над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі буде висіти шведський прапор".

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"У нас немає причини вважати інакше", – додав співрозмовник видання.

Що передувало: В липні на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що передасть ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО на розгляд парламенту в жовтні, коли законодавчий орган збереться після літніх канікул.

Проте ратифікація шведської заявки опинилась під загрозою після низки акцій зі спаленням Корану у Швеції, що розлютило багато мусульманських країн, зокрема й Туреччину. Окрім Туреччини, заявку Швеції не ратифікувала і Угорщина.

Теми: ШвеціяНАТО
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