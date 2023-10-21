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В правительстве Швеции рассчитывают на членство в НАТО через "несколько недель" – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 21 октября 2023, 17:14
В правительстве Швеции рассчитывают на членство в НАТО через несколько недель – СМИ
флаги НАТО и Швеции, фото AFP via Getty Images

Правительство Швеции оптимистично оценивает процесс вступления в НАТО и считает, что парламент Турции несмотря на задержки "в течение нескольких недель" ратифицирует протокол о членстве Стокгольма.

Источник: правительственные источники в комментарии шведскому изданию Expressen, пишет "Европейская правда"

Детали: Оптимистичная оценка появилась на фоне предстоящего визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Швецию, запланированного на вторник, 24 октября.

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"Мы ожидаем, что ратификация заявки Швеции (на членство в НАТО. – Ред.) начнется вскоре и будет завершена в пределах нескольких недель", – цитирует Expressen источник в шведском правительстве.

Недавнее заявление турецкой стороны, что членство Стокгольма зависит от продажи Турции американских истребителей F-16, в Швеции оценили как "прорыв", пишет издание. Там также отметили более острую риторику других членов НАТО в сторону Анкары по вопросу членства Швеции.

Источники Expressen выразил уверенность, что самое позднее к встрече министров иностранных дел членов Альянса в конце ноября "над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе будет висеть шведский флаг".

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"У нас нет причины считать иначе", – добавил собеседник издания.

Что предшествовало: В июле на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передаст ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО на рассмотрение парламента в октябре, когда законодательный орган соберется после летних каникул.

Однако ратификация шведской заявки оказалась под угрозой после ряда акций с сожжением Корана в Швеции, что разозлило многие мусульманские страны, в том числе и Турцию. Кроме Турции, заявку Швеции не ратифицировала и Венгрия.

Темы: ШвецияНАТО
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